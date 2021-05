Ngân sách Trung ương đảm bảo nguồn cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch (Quỹ).

Theo dự thảo, kinh phí cấp cho Quỹ hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch do ngân sách Trung ương bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi các hoạt động kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mức kinh phí ngân sách Nhà nước bố trí dự toán cho Quỹ hằng năm bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí tham quan khu du lịch, điểm du lịch của năm trước liền kề năm hiện hành (theo số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp).

Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; không được sử dụng chi hoạt động quản lý bộ máy của Quỹ và chi cho các mục đích khác.

Các khoản chi xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Quỹ và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi xúc tiến, quảng bá du lịch, chi hỗ trợ phát triển du lịch

Dự thảo nêu rõ Quỹ thực hiện các nội dung chi tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam gồm các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài như: Chi tổ chức chương trình triển lãm, hội nghị, hội thảo, họp báo, tọa đàm, lễ hội văn hóa du lịch; các sự kiện về du lịch, văn hóa, thể thao và sự kiện khác giới thiệu về du lịch ẩm thực, văn hóa, con người Việt Nam; chi tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động tham dự hội chợ du lịch quốc tế ở nước ngoài.

Quỹ chi hỗ trợ phát triển du lịch nhằm hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về du lịch trong việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với hoạt động do cơ quan ở Trung ương chủ trì; hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đối với hoạt động do cơ quan ở địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì; hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đối với hoạt động do doanh nghiệp, hiệp hội chuyên ngành, tổ chức khác về du lịch chủ trì.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về du lịch một phần học phí đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết về du lịch cho người lao động. Mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí phải nộp theo quy định, tùy theo từng nghề và thời gian học thực tế.

Đối với chi tổ chức các cuộc thi trong nước tìm hiểu, sáng kiến về xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam do Quỹ hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức: Mức chi giải thưởng cho Giải tập thể tối đa 20 triệu đồng/giải thưởng; giải cá nhân tối đa 15 triệu đồng/giải thưởng.

Kết thúc năm ngân sách, Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xét duyệt, tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm của Bộ theo quy định về quyết toán ngân sách Nhà nước./.

Theo baochinhphu.vn