Kịp thời ngăn chặn trên 20 nghìn lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng ra thị trường

Vừa qua, ngay khi nhận được phản ánh của người tiêu dùng về việc cửa hàng xăng dầu Petrolimex 020 thuộc Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh tại xã Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng) bán dầu Diesel không đảm bảo chất lượng cho khách hàng, Cục Quản lý thị trường Nam Định đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH và CN) tiến hành kiểm tra xác minh thông tin ngay. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn dầu Diesel của cửa hàng cung ứng ra thị trường có chứa tạp chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiết bị sử dụng nguyên liệu. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng cho biết do ảnh hưởng của trận mưa lớn vào buổi sáng cùng ngày nên toàn khu vực cửa hàng bị ngập, nước mưa tràn vào bồn chứa có chứa 23 nghìn lít dầu DO 0,05 S-II gây nên sự việc trên. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu dầu DO 0,05 S-II để giám định chất lượng và tạm đình chỉ kinh doanh đối với mặt hàng dầu Diesel của cửa hàng.

Phản ứng nhanh trước diễn biến thị trường ngay trong điều kiện thời tiết bất thuận, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp của lực lượng Quản lý thị trường đã kịp thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước sự tắc trách của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh./.

Nguyễn Hương