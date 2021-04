Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mỹ Lộc

Chiều 12-4 Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mỹ Lộc. Tham gia đoàn công tác, có đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên UBBC tỉnh; các đồng chí thành viên UBBC tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đến thời điểm này, việc triển khai công tác bầu cử cấp huyện, cấp xã của huyện Mỹ Lộc diễn ra đảm bảo tiến độ. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC các cấp; thành lập 10 Ban bầu cử/10 đơn vị bầu cử; cấp xã đã thành lập 76 Ban bầu cử/76 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai có 55 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu 30 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 516 người (có 1 người tự ứng cử) để bầu 280 đại biểu. Việc nộp hồ sơ ứng cử, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ ứng cử, tự ứng cử cho Ủy ban MTTQ huyện được đảm bảo. Công tác tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai có hiệu quả. UBBC huyện cấp phát tài liệu hướng dẫn về công tác bầu cử, hỏi đáp về bầu cử cho UBBC các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các địa phương tích cực kẻ vẽ khẩu hiệu, pa-nô, áp phích chăng treo tại trụ sở, cơ quan, đơn vị, các khu vực trung tâm từ huyện đến các xã, thị trấn. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện tốt; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế cho cuộc bầu cử được trú trọng. UBBC huyện đang chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ cơ sở chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có người ứng cử và các khu dân cư có người ứng cử tổ chức tốt hội nghị cử tri nơi cư trú và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tổ chức hội nghị gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp để chuẩn bị cho các hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bầu cử đối với các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Tại buổi kiểm tra, huyện Mỹ Lộc đề xuất với Đoàn công tác quan tâm chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh về công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu HĐND tại các khu dân cư do huyện Mỹ Lộc có số lượng lớn người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện cư trú tại thành phố Nam Định. Tiếp tục quan tâm, bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Các thành viên trong Đoàn công tác đề nghị huyện Mỹ Lộc làm rõ các vấn đề về công tác chuẩn bị cho bầu cử tại điểm bầu cử; việc lập danh sách cử tri; khu vực bỏ phiếu, quan tâm công tác tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử, công tác thi đua khen thưởng trong bầu cử…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Văn Hùng ghi nhận những kết quả huyện Mỹ Lộc đã đạt được trong công tác chuẩn bị cho bầu cử. Đồng thời, đề nghị huyện Mỹ Lộc chuẩn bị kỹ các nội dung để tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn để kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Quan tâm giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự. Chú trọng công tác tập huấn cho các thành viên Tổ bầu cử để nắm chắc kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn cho người dân trong công tác bầu cử. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thấy quyền và nghĩa vụ của cử tri đối với bầu cử, nhiệt tình tham gia các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; đi bầu cử với tỷ lệ cao./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng