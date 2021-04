Phổ biến Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa

Ngày 23-4, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28-1-2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa.

Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định, Hội Vận tải thuỷ Nam Định, Cảng vụ Đường thuỷ Nam Định, Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 5, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nam Định, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam và chủ các cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP gồm 7 chương, 70 điều quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa như: đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa; bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thuỷ nội địa, cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu; quản lý hoạt động của phương tiện, tàu biển, thuỷ phi cơ, phương tiện thuỷ nước ngoài tại cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu; trách nhiệm quản lý Nhà nước trong hoạt động đường thuỷ nội địa. Nghị định số 08/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2021. Tại buổi tập huấn các đại biểu cũng được phổ biến Kế hoạch liên ngành số 1564/KHLN-C08 ngày 14-4-2021 của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) về phối hợp trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa năm 2021./.

Thành Trung