Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ

Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 8-4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau kết quả kiểm phiếu được công bố, với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các thành viên của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Theo Nghị quyết, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

12 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và trưởng ngành gồm:

Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định được phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trong phiên họp buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Cuối giờ chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026)./.