Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ngày 6-4-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 240/UBND-VP3 chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), UBND các huyện, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 78/UBND-VP3 ngày 29-1-2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi. Yêu cầu Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn CTTL trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn CTTL trước và sau mùa mưa lũ bao gồm hiện trạng công trình; phương án ứng phó với thiên tai, ứng phó khẩn cấp; công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng để thực hiện phương châm “4 tại chỗ”… UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khai thác và bảo vệ CTTL nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc hỗ trợ, cung cấp thông tin và tham gia, phối hợp vào các hoạt động bảo vệ CTTL. Thực hiện công tác PCTT và TKCN tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT, các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công, xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa lũ. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn. Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi; kịp thời cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trong khu vực và những nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng về biện pháp đảm bảo an toàn công trình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo vệ CTTL. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Định tăng cường dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, khí hậu, các bản tin dự báo về mưa, lũ. Rà soát, cập nhật hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn để nâng cao chất lượng dự báo, nhất là độ tin cậy của bản tin, dự báo, cảnh báo về định lượng mưa, lũ và mực nước trên các triền sông. Các Công ty KTCTTL tổ chức kiểm tra việc vận hành các công trình, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý; rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn; lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp và bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục ngay các công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn công trình. Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi; kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình trước và sau mùa mưa, lũ; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ; trực ban và giám sát an toàn công trình nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thực hiện giải tỏa vật cản, phát quang phạm vi bảo vệ CTTL; phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ CTTL. Nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương để chủ động tiêu úng, thoát lũ. Theo dõi, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn phục vụ chỉ đạo, vận hành hệ thống bảo đảm an toàn CTTL./.

Ngọc Ánh