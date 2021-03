Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 30-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh; lãnh đạo và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1-7-2020 thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Đây là hai luật quan trọng được ban hành và triển khai thực hiện đã tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước; có tác động sâu rộng đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Trong quá trình thi hành hai luật mới này, cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn lúng túng, có việc còn hiểu chưa đúng quy định của pháp luật. Do đó, để nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nhằm triển khai đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do tính chất quan trọng của hai luật mới, yêu cầu các đại biểu tham dự dự hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn theo các chuyên đề; tiếp thu các nội dung kiến thức do các báo cáo viên truyền đạt, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sau hội nghị của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan sớm triển khai quán triệt, tập huấn các nội dung liên quan đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cấp, ngành, đơn vị, tổ chức mình.

Tại hội nghị, các giảng viên là lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời giải đáp nhiều câu hỏi, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành luật trên địa bàn tỉnh./.

Xuân Thu