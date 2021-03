Tăng cường xử lý việc buôn bán lợn mắc bệnh, lợn chết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa ban hành Công văn số 1338/BNN-TY về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết.

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục phản ánh việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết tại một số địa phương như: Hải Dương, Đồng Nai, Hà Nội… Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam về thương mại, an toàn thực phẩm, thú y và môi trường.

Để ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm nêu trên, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh động vật, bảo vệ môi trường, Bộ NN và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc địa bàn quản lý tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng. Đồng thời, tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm tại khoản 8, khoản 9 và khoản 18 Điều 13 của Luật Thú y.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt phá việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng trên địa bàn. Với các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn với mục đích để giết mổ; tăng cường việc kiểm soát vận chuyển lợn tại nơi xuất phát.

Bộ NN và PTNT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng. Áp dụng đồng bộ các hình thức xử phạt theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, điểm a khoản 12, điểm b và điểm c khoản 13 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để người tiêu dùng biết.

Công văn nêu rõ, Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tổng hợp những tồn tại, bất cập và vi phạm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm và quản lý giết mổ động vật tại các địa phương để báo cáo Bộ NN và PTNT xử lý kịp thời./.

Theo dangcongsan.vn