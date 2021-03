An ninh - trật tự

Xác lập 17 chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy

Trong hơn 2 tháng đầu năm 2021, các lực lượng Công an tỉnh đã xác lập 17 chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy. Kết quả, đã bắt 36 đối tượng, triệt phá 4 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, 2 điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa 1 tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Lực lượng Công an đã phát hiện, khởi tố 190 vụ, 203 bị can về tội chứa chấp, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ vật chứng gồm 533,16 gam heroin, 6kg ma túy tổng hợp dạng đá, 50.376 viên thuốc lắc, 1,5kg ketamin, 19 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 4 xe ô tô, 7 xe mô tô, 1 khẩu súng K54, 1 súng hơi cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Tiến hành xử lý hành chính 412 vụ, 506 đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập 36 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, 231 đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Trong đó Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phá 5 chuyên án, triệt xóa 4 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới về Nam Định tiêu thụ, thu giữ 7,5kg ma túy tổng hợp các loại, 50 nghìn viên thuốc lắc. Công an thành phố Nam Định triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp số lượng lớn theo tuyến Nghệ An - Nam Định, bắt 3 đối tượng, thu 1kg ma túy dạng đá. Công an huyện Ý Yên triệt xóa điểm bán lẻ ma túy phức tạp, bắt 1 đối tượng xây dựng nhà kiên cố dạng “boongke” để bán ma túy cho các con nghiện và tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 5,755 gam ma túy đá, 1 súng hơi, 1 bình xịt hơi cay, 1 dùi cui điện, 1 kiếm tự chế./.

Xuân Thu