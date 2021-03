Thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ - UN Women tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) từ góc độ bình đẳng giới”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ, trong các tình huống khủng hoảng, phụ nữ là một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, nhưng cũng là tác nhân tích cực để kiến tạo sự thay đổi. Vì vậy, cần tạo điều kiện để chị em phát huy thế mạnh, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và phát triển bền vững nói chung. Theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các hoạt động của Hội sẽ tiếp tục hướng tới khơi dậy khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo cũng như phát huy hơn nữa vai trò, sự đóng góp của phụ nữ vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo bà Hà Thị Nga, Diễn đàn là cơ hội để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong thực hiện các mục tiêu SDG, nhất là SDG 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Qua đó sẽ phát huy vai trò và sự đóng góp của chị em; đưa ra đề xuất, khuyến nghị để vượt qua những thách thức trong bối cảnh COVID-19; hướng tới việc nâng cao nhận thức, tăng cường sự quan tâm, phối hợp, cam kết đồng hành của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đối với các mục tiêu mang tính chiến lược này với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Qua Diễn đàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn sẽ có thêm những sáng kiến, đề xuất, khuyến nghị để thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, nhất là các vấn đề về bình đẳng giới và ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, hoạt động: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phụ nữ tham chính, phòng, chống bạo lực giới, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù...

Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá: Là một trong những quốc gia luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang có cơ hội tuyệt vời để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong bối cảnh COVID-19. Liên hợp quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ nhân dân và Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, năm 2017, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các mục tiêu SDG thông qua văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Qua gần 5 năm triển khai, Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao về sự cam kết và kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn đứng thứ 49/199. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan.

Để thúc đẩy bình đẳng giới, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, những định kiến về giới trong xã hội cần phải thay đổi, đồng thời thúc đẩy, tạo cơ hội bình đẳng về việc làm cho nữ giới trong mọi ngành, mọi nghề...; cần có sự tham vấn với người dân, đặc biệt là những phụ nữ yếu thế trong xã hội để nhu cầu, mong muốn của họ được thể hiện trong chính sách, pháp luật.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ vì một tương lai an toàn và bình đẳng; chuyển đổi số trong bối cảnh COVID-19; lãnh đạo nữ, doanh nghiệp nữ vượt qua thách thức, phòng, chống bạo lực giới, thành phố an toàn, hòa bình, an ninh./.

Theo baotintuc.vn