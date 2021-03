Đáp ứng lượng nước xả, cấp điện ổn định phục vụ vụ đông xuân

Vụ đông xuân 2020-2021, EVN đã vận hành các nhà máy thủy điện trong việc xả nước và cấp điện ổn định cho các trạm bơm, góp phần cung cấp đủ nguồn nước tưới cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN và PTNT), trong việc lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, EVN đã vận hành các nhà máy thủy điện tối đa khả năng cho phép để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước thuận lợi, đồng thời bảo đảm cấp điện cho các trạm bơm hoạt động.

Thực tế trong các đợt xả nước vừa qua, để bổ sung nước cho hạ du theo kế hoạch, EVN đã tăng cường phát điện trước các đợt lấy nước từ 2-3 ngày nhằm làm dâng mực nước hạ du sông Hồng theo đúng quy định.

Nhờ vậy, dòng chảy trong các đợt lấy nước được duy trì cơ bản bảo đảm như yêu cầu, tạo điều kiện cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước. Tính chung cả 3 đợt xả nước, các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã xả 5,14 tỷ m3, cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 cho các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Trong các đợt lấy nước, EVN và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các trạm bơm phát huy tối đa công suất vận hành lấy nước.

So với kế hoạch ban đầu, tổng lượng nước xả đã tiết kiệm được khoảng 0,5-0,7 tỷ m3. Tổng lượng nước xả năm nay dù giảm so với kế hoạch, nhưng vẫn cao hơn 2,46 tỷ m3 so với năm 2020 (năm có mưa lớn vào dịp Tết Nguyên đán)...

Cũng theo Tổng cục Thủy lợi, việc lấy nước đổ ải năm nay khó khăn hơn do tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng tiếp tục diễn biến phức tạp, làm nguồn nước về hạ du không thuận lợi, ảnh hưởng đến hiệu suất lấy nước của các công trình thuỷ lợi. Trong toàn bộ các ngày xả nước đợt 2, mặc dù các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã vận hành hết công suất phát điện, nhưng thời gian mực nước của Trạm thuỷ văn Hà Nội cao hơn 2m chỉ đạt gần 22%.

Bên cạnh đó, một số công trình thuỷ lợi chưa được sửa chữa, nâng cấp không đủ khả năng hoạt động. Một số trạm bơm dã chiến chưa thật chủ động hoạt động không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ thuỷ điện. Ngoài ra, do tập quán canh tác của một số địa phương với nhu cầu nước và thời điểm lấy nước khác nhau dẫn đến thời gian lấy nước kéo dài.

Trước tình hình đó, Tổng cục Thuỷ lợi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT, Bộ TN và MT và các cơ quan liên quan một số giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm yêu cầu cấp nước đổ ải vụ đông xuân trong những năm tới khi điều kiện nguồn nước ngày càng khó khăn.

Tổng cục Thủy lợi đề nghị EVN chủ động tính toán, xác định lưu lượng xả, tổng lượng xả các hồ chứa thuỷ điện phù hợp với yêu cầu lấy nước, đồng thời tiết kiệm nguồn nước cũng như nâng cao hiệu quả phát điện./.

Theo baochinhphu.vn