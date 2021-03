Sôi nổi ngày hội giao quân 2021

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân mới, sáng 3-3, các huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Năm nay, toàn tỉnh có 2.550 thanh niên nhập ngũ ở 21 đầu mối đơn vị nhận quân. Tại các điểm giao, nhận quân, các đồng chí đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh đã đến dự, tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Ý Yên có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa động viên các tân binh huyện Ý Yên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ giao, nhận quân năm 2021 tại huyện Ý Yên được chia làm 2 đợt (đợt 2 vào ngày 9-3). Giao quân đợt này, huyện Ý Yên có 302 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 nam công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1, Quân khu 3.... Do làm tốt các bước trong quy trình tuyển quân với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó" nên 100% thanh niên nhập ngũ có phẩm chất chính trị và sức khoẻ tốt, tuổi đời từ 18 đến 27, trong đó 56 trường hợp là đối tượng kết nạp Đảng. Buổi lễ giao, nhận quân năm 2021 tại huyện Ý Yên diễn ra trang trọng, nhanh gọn và an toàn; 100% tân binh nhập ngũ đều được kiểm tra thân nhiệt, không có trường hợp nào có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh đã động viên các tân binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", rèn luyện tu dưỡng bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Các đồng chí: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tham dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Nam Định.

Các đồng chí: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Trọng

Năm 2021, thành phố Nam Định có 200 thanh niên nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân, được giao đến các đầu mối: Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Bộ Tư lệnh BĐBP; Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 144; Đoàn Nghi lễ quân đội; Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh 86; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số tân binh của thành phố lên đường nhập ngũ, 183 tân binh sức khỏe loại I và II, 41 tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm COVID-19 trước khi lên đường nhập ngũ. Sau các nghi thức của buổi lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh đã tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn theo quy định phòng, chống COVID-19. Ảnh: Hoàng Anh

Lễ giao, nhận quân được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm, đảm bảo an toàn, tiết kiệm trên tinh thần tuân thủ tuyệt đối công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Trực Ninh có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Trực Ninh. Đợt này, huyện Trực Ninh bàn giao 267 tân binh về 9 đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 87 (Cục Tác chiến điện tử), Trung đoàn 165, Tiểu đoàn 16 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1), Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3), Lữ đoàn 139 (Binh chủng Thông tin), Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu), Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Phát biểu căn dặn tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ, đồng chí Lưu Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lập nhiều thành tích; tô thắm thêm truyền thống quê hương Trực Ninh yêu nước, cách mạng, anh hùng.

Tại huyện Nghĩa Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ giao, nhận quân. Ðợt này, huyện Nghĩa Hưng bàn giao 283 tân binh cho các đơn vị gồm: Lữ đoàn 242, Quân khu 3; Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân; Vùng 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh. Trước ngày hội giao quân, các xã, thị trấn của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nói chuyện truyền thống… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng và các đại biểu đã tặng hoa, động viên tân binh huyện Nghĩa Hưng lên đường nhập ngũ.

Các tân binh đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Tuấn

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Mỹ Lộc có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Mỹ Lộc. Ðợt này, huyện Mỹ Lộc bàn giao 104 tân binh và 9 Công an nghĩa vụ cho các đầu mối: Quân khu 3, Quân đoàn 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng tham mưu, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðể hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng giao quân, thời gian qua, Ban CHQS huyện Mỹ Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác tuyển quân, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong huyện tổ chức gặp mặt, động viên các tân binh. Phát biểu tại lễ giao quân, đại diện lãnh đạo huyện bày tỏ tin tưởng các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nỗ lực rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; chấp hành nghiêm kỷ luật, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy dự lễ giao quân tại huyện Hải Hậu. Đợt này, huyện Hải Hậu bàn giao 406 tân binh, trong đó có 387 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 Công an nghĩa vụ giao cho 15 đầu mối đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Học viên Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Lữ đoàn 144/BTTM, Bộ Tư lệnh 86, Đoàn 87/Cục Tác chiến Điện tử. Trước đó, Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn ở huyện Hải Hậu đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để bàn giao cho các đơn vị về tiến hành thâm nhập thực hiện "3 gặp 4 biết", chốt quân số đúng quy định. Tại lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hải Hậu đã tặng hoa động viên tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập và rèn luyện, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Xuân Trường có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đợt này, huyện Xuân Trường bàn giao 258 tân binh cho các đơn vị: Đoàn Nghi lễ quân đội; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cục Tác chiến điện tử; Bộ Tổng Tham mưu; Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh 86; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Binh chủng Đặc công; Bộ CHQS tỉnh; Quân khu 3; Quân đoàn 1. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Xuân Trường đã tặng hoa động viên các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Giao Thủy có đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Trong đợt này, huyện Giao Thủy bàn giao 292 tân binh cho các đầu mối gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Quân y, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng Tham mưu, Cục Tác chiến điện tử - Bộ Tổng Tham mưu, Sư đoàn 312 - Quân khu 1, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Lữ đoàn 242 - Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.

Người thân, bạn bè đến tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Do thực hiện tốt các bước chuẩn bị tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ nên chất lượng tân binh của huyện đảm bảo về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị…, đáp ứng yêu cầu tuyển quân. Trước ngày giao quân, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà, nói chuyện truyền thống, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Nam Trực có đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đợt này huyện Nam Trực có 288 tân binh được giao về cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Học viện Quân y; Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Đoàn 86, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3; Lữ đoàn Phòng không 214, Quân khu 3; Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh. Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Minh Thắng và lãnh đạo huyện Nam Trực đã tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Vụ Bản có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đợt này, huyện Vụ Bản bàn giao 115 tân binh cho quân đội và 13 Công an nghĩa vụ cho các đơn vị: Trường Quân sự (Quân đoàn 1), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Quốc phòng), Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu), Bộ CHQS tỉnh.

Người thân, bạn bè đến tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Thúy

Để bảo đảm chất lượng tân binh, trước đó Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Vụ Bản đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Nhờ đó, huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tại buổi lễ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Vụ Bản đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao quân năm 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh gọn trong không khí ấm áp, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19./.

Nhóm Phóng viên thời sự