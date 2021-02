Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 01/KH-BCĐ138/CP ngày 4-1-2021 của Ban Chỉ đạo 138 Trung ương về thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2021, ngày 29-1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về tập trung thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu: “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

Cụ thể, Kế hoạch của UBND tỉnh phấn đấu mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; bảo đảm 100% các tin báo, tin tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 80%. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh; Chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện, Không để xảy ra băng nhóm tội phạm hoạt động “lộng hành”, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc dư luận. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, công an các đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là lực lượng Công an, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới “tín dụng đen”, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em…

UBND tỉnh cũng đề ra 9 giải pháp để thực hiện công tác phòng chống tội phạm trong năm 2021; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

Thanh Tuấn