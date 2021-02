Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 5-2, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong năm 2020. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp to lớn của các chức sắc tôn giáo và đồng bào các tôn giáo nói chung; các chức sắc và phật tử nói riêng đã góp phần to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước và tỉnh nhà. Đồng chí cũng chúc mừng những thành tựu Phật sự mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí mong rằng thời gian tới các vị chức sắc Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, tinh thần của bà con nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khẳng định, trong năm 2020, công tác phật sự đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục sát cánh, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu mạnh./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh