Chính thức khai trương Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex tại tỉnh Nam Định và Thái Bình

Toạ lạc tại trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, Nam Định có nhiều tiềm năng và lợi thế đối với hoạt động phát triển đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Lợi thế của vùng đất xinh đẹp này tập trung ở nguồn nhân lực trẻ rất dồi dào, có kiến thức và được đào tạo chất lượng. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được đầu tư đồng bộ, rút ngắn khoảng cách và thời gian đi đến các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Vùng kinh tế biển của tỉnh rất giàu tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Với dải đồng bằng cổ xưa, khởi nguồn và ghi dấu nhiều phong tục tập quán đặc sắc điển hình cho văn hoá làng quê Bắc bộ, Nam Định là vùng đất mang nét đặc trưng của nền văn minh lúa nước sông Hồng. Nơi đây, còn lưu giữ trọn vẹn các chứng tích của triều Trần, triều đại phong kiến với những chiến công hiển hách trong lịch sử, là giai đoạn phát triển cực thịnh của nền phong kiến Việt Nam. Xưa kia, Nam Định vốn là hành cung Thiên Trường, được coi như kinh đô thứ hai của đất nước, là vùng đất địa linh, nhân kiệt, đất tổ của triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử quốc gia.

Nếu như Nam Định là vùng đất tổ của triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử quốc gia, thì “Quê hương năm tấn” là tên gọi thân thương của tỉnh Thái Bình, được người dân cả nước luôn nhắc đến, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, anh dũng, vừa giỏi chiến đấu, vừa giỏi sản xuất. Là một tỉnh ven biển, thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm trong tuyến hành lang kinh tế, thuộc vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Thái Bình đang từng bước bứt phá, phát triển, là một trong những tỉnh thu hút đầu tư và có nhiều tiềm năng trong cả nước. Ngành y tế Thái Bình, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ y tế và chính quyền địa phương, đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của người dân Thái Bình được xếp vào mức phát triển so với các địa bàn khác trong cả nước. Trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố hàng năm, Thái Bình đã có 5 năm liên tiếp tăng điểm chỉ số PCI từ năm 2015-2019. Một trong những thế mạnh tạo nên vị thế phát triển của Thái Bình chính là nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao với số người trong độ tuổi lao động trên 1 triệu người, trong đó, hơn 50% lao động đã qua đào tạo, trình độ dân trí và hiểu biết của người dân được đánh giá là khá cao. Do vậy, mô hình và phạm vi hoạt động của TTPP phân phối dược phẩm Vimedimex Nam Định và Thái Bình (TTPP thuốc) đã thực thi các quy định của Luật dược, Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn Luật dược và Thông tư do Bộ Y Tế ban hành, đáp ứng các yêu cầu về bảo quản, phân phối thuốc theo tiêu chuẩn GSP, GDP, GPP để thuốc đến tay khách hàng được dược sỹ phụ trách chuyên môn, Dược sĩ bán hàng tư vấn sử dụng thuốc và được bảo quản thuốc theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Đặc biệt, khi khách hàng tới TTPP thuốc, muốn mua thuốc kê đơn mà chưa có đơn thuốc của bác sỹ, khách hàng sẽ được Bác sĩ đến từ Bệnh viện phổi, bác sĩ của TTPP thuốc tư vấn, kê đơn thuốc, giúp khách hàng hiểu đúng bệnh, sử dụng đúng thuốc cho bệnh của mình. Qua đó, khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí, thời gian, cũng như sử dụng thuốc chính xác và hiệu quả. Đây là sự khác biệt nổi trội của TTPP thuốc so với các cơ sở bán thuốc khác hiện nay chưa làm được. Đồng thời, đây là sự cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định về bán thuốc có kê đơn tại TTPP thuốc, với mục tiêu quan trọng hơn cả là vì sức khoẻ, sự an toàn của mỗi người dân và toàn cộng đồng.

Ba mươi bảy năm xây dựng, phát triển thương hiệu Vimedimex vứng mạnh trên thị trường phân phối dược phẩm Việt Nam

Trải qua 37 năm xây dựng thương hiệu dược phẩm Vimedimex vững mạnh trên thị trường phân phối dược phẩm Việt Nam, Vimedimex luôn trăn trở làm thế nào để thực hiện tốt nhất sứ mệnh vì sức khoẻ của người dân Việt Nam, làm thế nào để sử dụng các thành quả kinh doanh, thương mại đem đến lợi ích cao nhất cho mọi người dân trên cả nước.

Xã hội càng phát triển, nền kinh tế càng thu được nhiều lợi nhuận, của cải vật chất được tạo ra càng dễ dàng, thì sức khoẻ của con người càng phải đối mặt với những hiểm hoạ về bệnh tật, virus, stress và nhiều các yếu tố độc hại của môi trường. Sự gia tăng nền kinh tế vật chất, đáng buồn thay, lại có nguy cơ làm suy giảm những giá trị đạo đức, tinh thần. Chứng kiến sự vất vả của người bệnh khi mong muốn mua được những sản phẩm thuốc điều trị có chất lượng tốt, giá thành phù hợp, nhưng không thể phân biệt được sản phẩm chính hãng, không thể tin được những cơ sở bán thuốc, mà người bán hàng chỉ đi mượn chứng chỉ hành nghề để kinh doanh. Chứng kiến niềm tin bị lung lay khi người bán thuốc chỉ vì lợi nhuận, một số bác sĩ đã bị suy thoái về đạo đức chỉ tập trung kê đơn bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chứng năng càng nhiều, càng tốt. Vimedimex quyết tâm xây dựng một mô hình cung cấp dược phẩm, đáp ứng mục tiêu rõ ràng về xuất xứ, đảm bảo về chất lượng, chính xác về chuyên môn, giá cả hợp lý, chu đáo về dịch vụ, minh bạch trong từng giao dịch từ hóa đơn GTGT điện tử, để mỗi viên thuốc đến với khách hàng là kết quả của một quá trình quản lý chặt chẽ, khép kín từ khâu sản xuất đến thành phẩm và quá trình bảo quản, phân phối, tư vấn, thăm khám, quyết định lựa chọn thuốc chính xác theo tình trạng sức khoẻ của từng khách hàng, đây được xem là kết quả của sự kết tinh từ trí tuệ, từ cái Tâm, tức cái Đức của con người Vimedimex hướng tới mục tiêu bảo đảm chất lượng thuốc Tinh khiết – An toàn – Hiệu quả đó là:

Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex - 37 năm xây dựng và phát triển.

Tinh khiết, thường được xét trên 3 phương diện vật lý, hoá học và vi sinh vật. Để đảm bảo mục tiêu này, quá trình sản xuất, lưu thông phân phối dược phẩm phải đảm bảo yêu cầu về sản xuất, cũng như bảo quản sản phẩm.

An toàn, là những loại thuốc đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng, hiển nhiên không phải chịu bất kỳ phản ứng nguy hại nào nếu dùng thuốc đúng chỉ định.

Hiệu quả, bởi việc dùng thuốc vốn dĩ nhằm để chữa trị bệnh. Thuốc chất lượng đương nhiên là những loại thuốc giúp chữa trị bệnh hiệu quả.

Hơn thế, TTPP thuốc đã triển khai áp dụng phần mềm Oracle, Mobie App Mobiwork, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra, cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với khách hàng, cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước, với mong muốn cung cấp sản phẩm trực tiếp đến người dân trên toàn quốc cùng một chất lượng, cùng một mức giá.

Ngày hôm nay, Vimedimex thật tự hào và xúc động chính thức thực hiện sứ mệnh phục vụ sức khoẻ toàn diện đối với người dân tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình trên mảnh đất thành Nam kiên cường, giàu truyền thống yêu nước tại quê hương năm tấn cần cù, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả nghiên cứu nghiêm túc từ yếu tố kinh tế, xã hội và đời sống của người dân.

Lễ Khai trương Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Thái Bình.

TTPP thuốc ra đời không chỉ dừng lại ở danh mục thuốc thiết yếu với 719 mặt hàng thuốc nhập khẩu, thuốc sản xuất trong nước đáp ứng đầy đủ cho một Bệnh viện đa khoa hạng I, II, mà còn là sự hoàn thiện lỗ hổng của các cơ sở bán lẻ thuốc trên thị trường dược phẩm hiện nay. Là cánh tay nối dài của các cơ sở khám chữa bệnh chính thống, có đầy đủ nhân lực về chuyên môn nhưng thường xuyên quá tải về cơ sở vật chất. Là sự đáp ứng nhu cầu của người dân khi đời sống, sự hiểu biết được nâng cao, có những yêu cầu chính đáng về sự chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp, nhưng khó khăn trong tìm kiếm các đơn vị cung ứng thuốc đủ tin cậy từ khâu khám bệnh, điều trị, kê đơn, mua thuốc, tư vấn chuyên môn, theo dõi sức khoẻ đến việc đảm bảo chi phí cho các hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin kê đơn, lịch sử dùng thuốc của khách hàng được lưu trữ tại hồ sơ điện tử. Mỗi lần đến mua thuốc, khách hàng không còn phụ thuộc vào sổ y bạ, không còn lo lắng về việc phải ghi chép, hay cố ghi nhớ những loại thuốc đã từng sử dụng, chỉ với một mã số thông tin khách hàng, ngay lập tức khách hàng được báo cáo đầy đủ thông tin về lịch sử sử dụng thuốc, được tư vấn về các sản phẩm thuốc mới nhất trên thế giới, được các chuyên gia đầu ngành đến từ bệnh viện phối theo dõi và cập nhật về tình trạng sức khoẻ, tiến triển của khách hàng khi sử dụng thuốc. Đồng thời, dể giảm thiểu khoảng cách cho khách hàng tiếp cận trực tiếp với hệ thống kênh phân phối theo chiều dọc, Vimedimex đã đầu tư mở rộng kênh phân phối từ tuyến tỉnh theo mô hình TTPP thuốc, đến các tuyến huyện theo mô hình Siêu thị thuốc mini, để cung cấp thuốc đến tận tay khách hàng. Nhờ vậy, cho dù ở bất kỳ địa điểm nào, các khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng của hệ thống TTPP thuốc Vimedimex mà không còn bị khoảng cách địa lí tạo ra sự bất lợi hoặc không yên tâm như trước đây.

Lễ Khai trương Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Nam Định.

Khác với mùa hè xôn xao tiếng ve trên những cành phượng vỹ, mùa thu nồng nàn hương vị cốm, hay mùa đông với những cơn gió mùa rét mướt, mùa xuân mang một hương vị trong lành, ngọt ngào và rất đỗi tươi vui và không khí đoàn viên đang lan toả trên từng con phố, trong từng mái ấm gia đình, chúng ta lại nhớ đến lời dặn của Bác Hồ kính yêu “Luôn luôn ghi nhớ rằng, người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền”. Để nhớ về Bác, học tập theo tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vimedimex luôn xác định mục đích hoạt động sản xuất, phân phối dược phẩm là cống hiến, là sử dụng trí tuệ, năng lực, bản lĩnh, nhiệt huyết của con người Vimedimex đem đến cho người dân những giá trị chưa từng có, để mỗi người dân Việt Nam tự hào là con Lạc cháu Hồng “non sông Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu” bởi những thành tựu, mô hình sản xuất, phân phối dược phẩm Vimedimex được áp dụng công nghệ mang tính đặc trưng, duy nhất, không chỉ trong nước mà còn là trên toàn khu vực.