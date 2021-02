7 ngày nghỉ Tết, số người nhập viện giảm so với cùng thời điểm năm ngoái, đảm bảo an toàn dịch bệnh

7 ngày nghỉ Tết, số người nhập viện giảm so với cùng thời điểm năm ngoái, đảm bảo an toàn dịch bệnh

Theo thống kê của Sở Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ 11-2 đến 14h ngày 17-2), các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám, cấp cứu cho 5.280 người, giảm 1.529 bệnh nhân so với cùng thời điểm Tết Canh Tý 2020; trong đó nhập viện điều trị nội trú 2.059 bệnh nhân, chuyển viện 291 bệnh nhân; thực hiện 229 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 20 ca so với cùng thời điểm năm ngoái; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 294 trẻ chào đời. Tình hình khám cấp cứu tai nạn giao thông: Tổng số khám, cấp cứu các trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông là 637 người, trong đó có 3 trường hợp tử vong (trước khi vào bệnh viện), tăng 2 ca so với cùng thời điểm Tết Canh Tý. Toàn tỉnh ghi nhận 8 trường hợp cấp cứu do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ; 42 trường hợp cấp cứu do đánh nhau; 7 trường hợp khám cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, đều giảm so với cùng thời điểm Tết Canh Tý 2020.

Các đơn vị y tế toàn tỉnh tăng cường công tác giám sát dịch, rà soát, điều chỉnh và triển khai các phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế; triển khai công tác giám sát, phòng ngừa dịch sởi, ho gà, cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1 ở người, tiêu chảy cấp nguy hiểm, chân tay miệng,.... Chủ động phát hiện kịp thời các ca bệnh đầu tiên, tổ chức các biện pháp phòng chống dịch, không để bệnh dịch lan rộng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai công tác rà soát, truy vết các trường hợp nguy cơ cao. Điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần, tổ chức phun khử khuẩn; yêu cầu khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà. Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe và điều trị 16 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19; Thực hiện cách ly y tế tập trung, theo dõi sức khỏe 13 trường hợp tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Kết quả tính đến 07h00 ngày 17-2-2021 toàn tỉnh đã rà soát, phân loại và lập danh sách 7.677 trường hợp liên quan đến các ổ dịch; hướng dẫn, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với 2.277 trường hợp; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3.807 trường hợp. Các trường hợp có nguy cơ cao đều được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả các mẫu đều âm tính với COVID-19./.

Minh Tân