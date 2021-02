Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

Tối ngày 11-2 (tức đêm Giao thừa) các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên một số đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định tại điểm tập kết rác Khu vực Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: Xuân Thu

Tại đây, lãnh đạo Công ty đã báo cáo nhanh với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một số kết quả sản xuất, kinh doanh năm trong 2020. Trong đó, với số lượng gần 400 cán bộ, công nhân viên, phục vụ trên địa bàn 25 phường, xã của thành phố, đơn vị đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành khối lượng thu gom, vận chuyển 78.637 tấn rác thải về khu liên hợp xử lý rác bảo đảm an toàn, tăng 1,7% so với năm 2019; thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đạt 2.277 tấn, vượt 25,6% so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của đơn vị trong năm 2020 đạt 77,4 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 6,3 tỷ đồng, bảo đảm mức thu nhập bình quân của người lao động là 6,3 triệu đồng/người/tháng...

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định tại điểm tập kết rác đường Phù Nghĩa. Ảnh: Xuân Thu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong việc từng bước thay đổi phương thức vận chuyển rác thải từ xe thủ công sang phương tiện cơ giới nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe người lao động, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí chúc tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải tại điểm tập kết rác khu vực Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh (đường Lê Hồng Phong) và ở phía trước Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (đường Phù Nghĩa).

* Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Huỳnh

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Tính đến ngày 11-2, Bệnh viện đang cấp cứu, điều trị cho 233 bệnh nhân tại các chuyên khoa, trong đó tại khoa truyền nhiễm có 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang được theo dõi, cách ly theo quy định. Bệnh viện cũng đang tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra y tế đối với bệnh nhân, thân nhân, người thăm nuôi bệnh ra vào bệnh viện để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, chủ động sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp, lên các phương án, xây dựng tình huống cụ thể nhằm phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Huỳnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác khám, điều trị và đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, cách ly các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng gia đình có một năm mới an khang, mạnh khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc điều trị bệnh của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

* Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an thành phố Nam Định. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Ảnh: Hoàng Tuấn

Trong thời khắc Giao thừa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Công an thành phố, góp phần giúp nhân dân vui Xuân mới an toàn, lành mạnh. Đồng chí chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến cơ sở, sẵn sàng và chủ động ứng phó các tình huống, góp phần giữ bình yên cho nhân dân; tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp vai trò quan trọng để toàn tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2021.

* Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định. Ảnh: Thành Trung

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực đoan và dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng nhưng Công ty đã nỗ lực hoàn thành đóng điện 42 dự án với tổng mức đầu tư 421 tỷ đồng. Cũng trong năm 2020, Công ty Điện lực Nam Định đã tiến hành khởi công dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố Nam Định với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2021. Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt trên 2.629,7 triệu kWh, tăng trưởng đạt 5,91%; tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều đạt so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Để chuẩn bị tốt các điều kiện về điện cho nhân dân đón Tết, vui Xuân, Công ty Điện lực Nam Định đã lên kế hoạch bảo đảm cung ứng điện an toàn, duy trì 100% lực lượng vận hành trực tiếp, gián tiếp phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực toàn tỉnh năm 2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất, dân sinh; chúc cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Năm 2021, nhu cầu về điện phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và phục vụ dân sinh sẽ tiếp tục tăng, Công ty Điện lực Nam Định cần khẩn trương triển khai các dự án đã được phê duyệt, tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, công nhân viên Đài PT-TH tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết và động viên cán bộ, phóng viên, công nhân viên Đài PT-TH tỉnh. Ảnh: Viết Dư

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đài PT-TH tỉnh đã phối hợp với Sở GD và ĐT sản xuất và phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình, hỗ trợ các em học sinh ôn tập chương trình cuối cấp đạt hiệu quả cao. Đồng thời, nhiều chương trình mới được đưa vào sản xuất và phát sóng thu hút được đông đảo khán giả truyền hình. Bên cạnh đó, Đài PT-TH tỉnh gặt hái được nhiều thành công tại các liên hoan, cuộc thi, tiêu biểu như: Huy chương Bạc, Huy chương Đồng Liên hoan Phát thanh toàn quốc…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong năm 2020 đã nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tỉnh giao. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH tỉnh làm việc trong đêm Giao thừa, đồng thời đề nghị trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đài PT-TH tỉnh cần có sự thay đổi phù hợp với tình hình hiện tại, sáng tạo những chương trình mới hấp dẫn khán giả. Đồng thời, Đài PT-TH tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; qua đó quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước, thúc đẩy môi trường đầu tư, đưa tỉnh ngày càng phát triển./.

Nhóm PV thời sự