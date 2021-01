Gặp mặt cán bộ quân đội cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 22-1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cư trú trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tới dự.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã thông báo tới cán bộ quân đội nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng 6,97%, nằm trong “tốp” 16 tỉnh, thành phố của toàn quốc đạt mức tăng trưởng trên 5% so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%; giá trị hàng xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD; thu ngân sách đầu tiên đạt mức trên 6.000 tỷ đồng (vượt trên 5% so với dự toán); thu hút đầu tư đạt kết quả khá. Các công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết thúc năm 2020, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc sức khoẻ các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh và mong các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Thanh Tuấn