Phối hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Chiều 15-12, Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác biên phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, Ðảng ủy BÐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Ðảng bộ các cấp trong BÐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các xã, thị trấn biên giới biển; triển khai thực hiện thủ tục Biên phòng một cửa quốc gia và các biện pháp đảm bảo chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. Tổ chức các tàu và lực lượng BÐBP tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, kết hợp giám sát hoạt động nghề cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với tổng chiều dài 4.475 hải lý; tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ với Bộ CHQS tỉnh; luyện tập xử trí các tình huống chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng với nhiều nội dung, biện pháp nắm, đánh giá tình hình địa bàn, đối tượng phát hiện và tham mưu phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Các đơn vị BÐBP đã mở 3 đợt cao điểm; xác lập 2 chuyên án, kết thúc 1 chuyên án, 26 kế hoạch nghiệp vụ; bắt 16 vụ với 19 đối tượng ma tuý thu 4.000 viên ma túy tổng hợp và 5,715 gam hêrôin; bắt 1 vụ, 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản; 3 vụ với 3 đối tượng vận chuyển pháo trái phép thu 11,9kg pháo nổ; 4 vụ bắt 20 đối tượng đánh bạc… Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng phong trào của địa phương; chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai... Với những kết quả đạt được, năm 2020, BÐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2021, Ðảng ủy BÐBP tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch công tác của cấp trên; phối hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức bảo vệ vững chắc chủ quyền; an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh. Tích cực tham gia phát triển kinh tế biển, xây dựng các phong trào và củng cố cơ sở chính trị địa phương, xây dựng NTM phát triển bền vững. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng chuyên sâu, hiệu quả, thiết thực; thường xuyên sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tiếp tục thực hiện năm “kỷ luật, kỷ cương” và tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, gắn với mở rộng dân chủ. Bảo đảm tốt thông tin liên lạc, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ðổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường huấn luyện thực hành. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác biên phòng và nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp; là năm dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Vì vậy, Ðảng ủy BÐBP tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh BÐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BÐBP vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung cao độ, đúng chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cách ly tốt; tham mưu cho tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch; tuyên truyền Luật Biên phòng, vận động nhân dân xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở khu vực biên giới biển. Lực lượng BÐBP tiếp tục tập trung nhận diện, phát hiện kịp thời, chủ động tham mưu để giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới biển. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-2025. BÐBP chủ trì, là lực lượng chính trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ trên biển, đặc biệt khi có bão lụt xảy ra và trong công tác hiệp đồng bảo vệ chủ quyền vùng biển. Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn