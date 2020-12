Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

Ngày 1-12, tại Trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội), Bộ TT và TT phối hợp với Bộ GD và ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) và trao giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020). Đây là lần thứ 33, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT và TT cho biết: Mỗi năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thường chọn một vấn đề hết sức nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi. Vì thế, khi tham gia cuộc thi, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết và tình cảm của mình về những vấn đề mang tầm vóc thời đại.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID - 19 pandemic).

Hiện tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng và mọi quốc gia trên thế giới đều đang phải gồng mình chống dịch. Các quốc gia nói chung và mỗi cá nhân nói riêng đều đang có những “trải nghiệm” khác nhau về đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã vĩnh viễn làm thay đổi thế giới rộng lớn, làm thay đổi cuộc sống của mỗi cá nhân.

Đối tượng dự thi cuộc thi viết thư quốc tế UPU 50 là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống đều được dự thi. Thời gian dự thi từ ngày 1-12-2020 đến ngày 28-2-2021 (tính theo dấu Bưu điện). Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020), em Phan Hoàng Phương Nhi (Lớp 7/2, Trường THCS Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đoạt giải Nhất quốc gia và giải Ba quốc tế. Đây là lần thứ 15 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 32 năm tham gia.

Với đề tài “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”, em Phan Hoàng Phương Nhi kể về hành trình của “mệ Sương bán Xôi”: Từ “mệ Sương bán xôi đắt khách” với cách gói xôi bằng túi nilon nhanh và tiện nhưng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm hại môi trường; đến “mệ Sương bán xôi ế khách” khi gói bằng lá chuối, tốt cho sức khoẻ, thân thiện với môi trường song lại “mất thời gian” mà khách hàng khó chịu; và cuối cùng là mệ Sương đắt khách trở lại khi mệ gửi trong mỗi gói xôi lời nhắn nhủ cùng chung tay bảo vệ sức khoẻ và môi trường.

Với thông điệp “Bảo vệ môi trường không chỉ bằng lời nói, ý nghĩ mà cần phải hành động”, thông qua bức thư, những việc làm tử tế được tôn vinh, hình ảnh con người cùng nét văn hóa đậm bản sắc Việt được quảng bá đến bạn bè thế giới. Bức thư của Phan Hoàng Phương Nhi tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám khảo Quốc tế.

Trong lễ trao giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư UPU 49 tại Việt Nam, em Phan Hoàng Phương Nhi được nhận giải thưởng là Huy chương Đồng và Giấy chứng nhận của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), 15 triệu đồng của Ban Tổ chức quốc gia, Bằng khen của Bộ GD và ĐT và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Theo baochinhphu.vn