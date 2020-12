Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng

Chiều 30-11, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng, về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đến nay, đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội thi đua cấp bộ, cấp tỉnh.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-12-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khoảng 2.300 đại biểu sẽ dự Đại hội.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại hội Thi đua các cấp thời gian qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản tốt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo Thủ tướng, 5 năm qua, đất nước ta gặp không ít thuận lợi nhưng cũng vô cùng khó khăn, thách thức và đạt các kết quả đáng tự hào như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay”. Từ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX đến nay là quá trình đầy gian lao, thử thách nhưng chúng ta đã vượt qua, nhất là những năm cuối của nhiệm kỳ này. Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước để phát động phong trào quần chúng, các cấp, các ngành tạo một khí thế mới trước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra cũng như động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thông qua truyền thông, tuyên truyền. Việc lan tỏa các tấm gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội là rất quan trọng, là vấn đề lớn. Chúng ta có nhiều mô hình tốt, tấm gương tốt thì việc nhân rộng cần được quan tâm, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Công tác tổ chức Đại hội bảo đảm trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn, kể cả an toàn trước tình hình dịch COVID-19.

Các khâu đều phải có kịch bản chi tiết, phân công con người cụ thể, chịu trách nhiệm; khâu nào sơ suất thì phải xem xét, kiểm điểm. Thủ tướng lưu ý “không để sót ai, nhất là những người tiêu biểu”. Cơ bản nhất trí chương trình Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, việc giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến là khâu cần xây dựng công phu, xứng tầm. Cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội, góp phần tạo khí thế thi đua yêu nước./.

Theo baochinhphu.vn