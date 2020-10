Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Nam Định và các huyện: Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Xuân Trường, Hải Hậu

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ngày 1-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh và các đại biểu Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Vụ Bản và thành phố Nam Định. Các ĐBQH: Đào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trương Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng. Các ĐBQH: Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO tiếp xúc cử tri các huyện Hải Hậu, Xuân Trường. Dự buổi tiếp xúc cử tri thành phố Nam Định có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy; Hoàng Nguyên Dự, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Vụ Bản. Ảnh: Xuân Thu

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã nghe các đồng chí trong Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 20-10-2020 và bế mạc ngày 17-11-2020. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt; trong đó đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20-10 đến sáng 27-10-2020). ĐBQH ở địa phương nào sẽ tham dự ở điểm cầu tại địa phương đó. ĐBQH công tác tại các cơ quan Trung ương tham dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 2-11 đến ngày 17-11-2020). Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết. Trong đó các dự án luật dự kiến được thông qua gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi). Quốc hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, Quốc hội dự kiến cho ý kiến về 6 dự án luật; thảo luận các nội dung về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác... Ở các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo các huyện, thành phố đã báo cáo với Đoàn ĐBQH về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020.

Tại huyện Vụ Bản, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản lý sách giáo khoa các bậc học, nhất là sách tham khảo đối với từng môn học sao cho phù hợp, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, nhất là vùng nông thôn; quan tâm, tạo điều kiện đến việc tuyển dụng giáo viên mầm non; việc xây dựng, củng cố các trường học đạt chuẩn quốc gia. Cử tri xã Minh Thuận băn khoăn bởi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có ở nhiều quầy hàng tạp hóa, nhất là những vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như sức khỏe người tiêu dùng; đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng cần tăng cường biện pháp quản lý. Đề nghị tỉnh và Quốc hội quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; việc xử lý nước thải, rác thải ở nông thôn cho phù hợp với xu thế phát triển. Tại thành phố Nam Định, ý kiến cử tri đề cập nhiều đến vấn đề quản lý đô thị, quản lý đất đai xen kẹt, việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch lâu dài, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020; đồng thời tiếp thu, ghi nhận và làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại, đồng chí đề nghị văn phòng Đoàn ĐBQH tổng hợp đầy đủ, chuyển cơ quan chức năng xém xét, giải quyết. Đồng thời đề nghị các địa phương phát huy kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, chủ động khắc phục những hạn chế tồn tại, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục rà soát từng mục tiêu và từng nội dung công việc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Cử tri huyện Hải Hậu kiến nghị với Đoàn ĐBQH của tỉnh một số vấn đề như: Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 có quy định tuyển giáo viên tiểu học, THCS, THPT phải có trình độ đại học trở lên. Tuy nhiên, hiện nay ở các địa phương vẫn còn Trường Cao đẳng Sư phạm và còn nhiều sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng sư phạm ngành tiểu học chưa được tuyển dụng, trong khi nhu cầu tuyển dụng giáo viên của các địa phương còn rất lớn (riêng huyện Hải Hậu thiếu trên 100 giáo viên tiểu học) nhưng không tuyển dụng được vì không đáp ứng được điều kiện này. Đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ có lộ trình thực hiện quy định này trong 3 năm học (đến hết năm 2023) tiếp tục tuyển giáo viên dạy văn hóa bậc cao đẳng để đáp ứng được nhu cầu giáo viên đứng lớp bậc tiểu học. Hiện nay, theo quy định cán bộ xã công tác đủ 60 tháng mới được điều chuyển sang công chức là quá dài, do công tác tạo nguồn cán bộ cấp xã gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét lại quy định về điều kiện xét tuyển đối với cán bộ cấp xã chuyển sang công chức giảm thời gian công tác từ 60 tháng xuống 36 tháng. Hiện nay, tình trạng mất an toàn giao thông xảy ra nghiêm trọng, nguyên nhân do các lực lượng chức năng xử lý vi phạm chưa nghiêm; vẫn còn hiện tượng người điều khiển phương tiện giao thông (lái xe ô tô khách và ô tô vận tải) có liên quan đến chất kích thích đặc biệt là ma túy. Đề nghị Bộ Công an cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lực lượng trực tiếp tuần tra, xử lý vi phạm giao thông; Bộ Y tế cần phải kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy trình cấp phép giấy khám sức khỏe định kỳ đối với người điều khiển giao thông trong dịch vụ vận tải và xe khách. Hải Hậu là 1 trong trong 4 huyện được Trung ương lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm huyện NTM kiểu mẫu. Để đảm bảo thực hiện Đề án huyện NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”, huyện cần rất nhiều nguồn lực, trong khi các nguồn lực đầu tư và nguồn lực huy động trong nhân dân rất hạn chế. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm có chính sách đặc thù cho 4 huyện thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu. Cử tri các huyện Xuân Trường, Nam Trực, Nghĩa Hưng đề nghị Quốc hội nghiên cứu xây dựng các luật phải có sự thống nhất để xử lý triệt để; nhất là quy định về thẩm quyền cho thuê đất. Đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND có quyền giám sát và giải thể các đơn vị của huyện là không hợp lý. Điều chỉnh Luật Xử lý vi phạm hành chính sao cho đồng bộ và hiệu quả vì các đối tượng vi phạm đất đai có tài sản nhưng không phải là bất động sản mà là tài sản vật nuôi không thể cưỡng chế để giải quyết được. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, cử tri kiến nghị nội dung chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa xét thấy chưa phù hợp với thực tiễn, tính khả thi không cao, đề nghị điều chỉnh. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho những trường hợp giao bán trái thẩm quyền và đất lấn chiếm làm đất ở trước ngày 15-10-1993 không thống nhất giữa luật và nghị định. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tới những đối tượng đã hết tuổi lao động không được hưởng chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19...

Kết thúc các buổi tiếp xúc cử tri, các đồng chí trong Đoàn ĐBQH của tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH của tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý cấp tỉnh sẽ chuyển các ngành chức năng của tỉnh xem xét giải quyết, giúp các địa phương khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.