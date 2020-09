Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hoà Bình

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Công ty Thuỷ điện hồ Hoà Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 8h00 ngày 30-9-2020. Tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp, tuỳ theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy của các hồ Sơn La, Hoà Bình và Thác Bà.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, ngày 29-9-2020, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có Công văn số 35/BCH-VP đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố Nam Định tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên sông biết thông tin xả lũ các hồ thuỷ điện để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, máy móc triển khai thu hoạch trà lúa mùa sớm nhằm bảo toàn sản xuất. Rà soát phương án chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt các trọng điểm đê điều, khu vực sạt lở, khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó. Các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện, nhất là hệ thống phát thanh tại các phường, xã về việc xả lũ tại các hồ chứa; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.

Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong thời gian vận hành xả lũ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước 16h hàng ngày hoặc khi có tình huống phát sinh. Sở Giao thông Vận tải tổ chức thông báo cho phương tiện vận tải thuỷ, các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ các hồ thuỷ điện để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh rà soát phương án chống lũ đảm bảo an toàn công trình và phục vụ sản xuất./.

Đức Toàn