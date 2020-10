Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP nhanh nhất châu Á năm 2021

HSBC vừa công bố báo cáo nghiên cứu kinh tế dự báo về khả năng phục hồi của các nền kinh tế khu vực châu Á trước những tác động của dịch COVID-19. Theo đó, HSBC dự báo vào năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 8,1%, nhanh nhất khu vực châu Á.

Nhờ vào những nỗ lực khống chế dịch COVID-19 lần 1, cho nên 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 1,8%. HSBC cho rằng, làn sóng COVID-19 lần 2 đã được Việt Nam ngăn chặn thành công chỉ trong vòng một tháng là một điều đáng khích lệ với nền kinh tế. Các hoạt động kinh tế đang được hồi phục mạnh mẽ, biểu hiện cụ thể qua việc các chuyến bay thương mại dần được nối lại... Vì vậy, Khối Nghiên cứu kinh tế của HSBC kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt mức 2,6% vào năm 2020. Việt Nam là nền kinh tế ASEAN duy nhất được HSBC tiếp tục dự báo có tăng trưởng khả quan trong năm nay. Sang năm 2021, HSBC dự báo Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi trên toàn cầu và thu hút được dòng vốn FDI. HSBC kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 sẽ đạt mức 8,1% (dự báo trước đây 8,5%). Do dịch COVID-19 tiếp tục gây áp lực giảm phát lên nền kinh tế cho nên HSBC khuyến nghị Việt Nam cần có thêm các chính sách hỗ trợ tiền tệ để giúp nền kinh tế phục hồi.

Trong khi đó, nhận định về tăng trưởng GDP 9 tháng của Việt Nam, tờ Nikkei của Nhật Bản nêu rõ, nhờ thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nền kinh tế Việt Nam không chỉ duy trì tăng trưởng GDP dương mà còn tăng trưởng cao hơn bất kỳ quốc gia Đông - Nam Á lớn nào khác.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo phân tích kinh tế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 30-9, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý II đã giảm 31,4% so cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, con số này cao hơn 0,3 điểm % so với dự toán trước đó vào cuối tháng 8. Trước đó, trong báo cáo đưa ra vào cuối tháng 7, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ước tính tăng trưởng GDP trong quý II đã giảm ở mức 32,9% so cùng kỳ năm 2019. Trong quý I, GDP của Hoa Kỳ đã giảm ở mức 5% so cùng kỳ năm 2019./.

Theo Báo Nhân Dân