10 bộ, ngành cam kết hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm nay

Đây là thông tin được đại diện Bộ Tài chính cho biết tại hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020 do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 12-10.

Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, phần lớn các bộ, ngành đều thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài. Do đó, giải ngân vốn đầu tư công của tháng 9 đã đạt hơn 4.315 tỷ đồng, tăng hơn 558,6 tỷ đồng so với tháng 8 (tăng 3,14% so với tỉ lệ giải ngân trên kế hoạch vốn được giao đã ghi nhận trong tháng 8).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các bộ, ngành đã tập trung giải ngân tiếp dự toán 2019 và phần vốn kéo dài, chuyển nguồn trị giá 2.671 tỷ đồng.

Một số bộ, ngành đã có tiến độ giải ngân có tiến triển tốt như: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Y tế…

Theo bà Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), trong tháng 9, Bộ Y tế đã đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 hơn 428,7 tỷ đồng. Kế hoạch vốn nước ngoài sau điều chỉnh giảm còn hơn 671,8 tỷ đồng. Tính đến 9-10, Bộ Y tế giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài hơn 381,1 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch vốn (sau khi điều chỉnh giảm)…

Còn ông Ðinh Minh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Giáo dục và Ðào tạo) cho biết, tổng số vốn phân bổ theo kế hoạch cho Bộ GD và ÐT là 2.006 tỷ đồng. Bộ cũng đã đề nghị trả lại khoảng 447 tỷ đồng. Tỉ lệ giải ngân tới ngày 30-9 đạt 39% so với kế hoạch vốn được giao, tăng 18% so với tháng 8-2020.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tài chính, có 10 bộ, ngành cam kết hoàn thành giải ngân, sau khi điều chỉnh giảm một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn, trừ Bộ GTVT không đề xuất cắt giảm vốn.

Tổng số vốn các bộ đề nghị giảm kế hoạch đang được Bộ KH và ÐT tổng hợp và chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định là 4.717 tỷ đồng.

Bên cạnh tình hình được đánh giá là “cải thiện bước đầu”, thì quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc.

Công tác giải ngân và làm việc với các bộ, chủ dự án, Bộ Tài chính nhận thấy, kết quả giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi vẫn tiếp tục thấp do chưa có khối lượng cho giải ngân.

Theo Bộ Tài chính, các nguyên nhân là do: Dự án chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước, như chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phê duyệt hợp đồng, công tác đấu thầu triển khai chậm. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị dự án kéo dài, chuẩn bị đầu tư không kỹ, các yếu tố khó khăn khách quan khác dẫn đến thay đổi thiết kế, điều chỉnh dự án trong quá trình thực hiện; dự án mặc dù được bố trí dự toán nhưng chưa hoàn thành thủ tục đàm phán hoặc chưa ký hiệp định vay, hoặc đã ký hiệp định vay nhưng chưa được cấp ý kiến pháp lý, hoặc mới phê duyệt điều kiện cho vay lại, do đó không có cơ sở pháp lý để giải ngân.

Ðại diện đơn vị thực hiện kiểm tra, thanh toán, ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết Kho bạc đang “thực hiện đúng quy định” và chưa bị phản hồi về việc chậm trễ gì. Theo đó, việc kiểm tra thời gian, xác định vốn ngoài nước của Kho bạc Nhà nước tối đa không quá 3 ngày làm việc nhận hồ sơ và trả kết quả của Kho bạc Nhà nước với chủ đầu tư được thực hiện thông qua phiếu giao nhận bảo đảm đúng quy định thời gian.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm và phối hợp với cơ quan chủ quản trong các vấn đề liên quan đến đàm phán ký kết, rà soát đẩy nhanh tiến độ các việc liên quan đến giải ngân và trao đổi với nhà tài trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình giải ngân./.

