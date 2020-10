Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phòng chống bão số 7

Để phòng chống cơn bão số 7 (bão Nangka) Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 14 tàu, ca nô; 9 xe ô tô cùng 350 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả của bão.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác, đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở các đơn vị. Theo đó các đơn vị BĐBP tỉnh đã thông báo, kêu gọi 2.130 lượt tàu thuyền với 6.176 lượt ngư dân đang hoạt động trên biển và trên 1.300 lao động ở trên các lều, chòi ven biển vào nơi neo đậu an toàn. Hướng dẫn, sắp xếp gần 2.000 lượt tàu cá của ngư dân neo đậu an toàn tại các bến trên địa bàn; 169 phương tiện/748 ngư dân đang hoạt động ở các vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã vào nơi trú ẩn an toàn tại các tỉnh… Ngoài ra, BĐBP tỉnh thành lập 12 tổ công tác với 68 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với địa phương, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án sẵn sàng di dời nhân dân ở các khu vực trọng điểm khi có lệnh. Đến 5 giờ sáng ngày 14-10, mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão tại các đơn vị của BĐBP tỉnh đã hoàn thành như: Chằng chống nhà cửa, kho tàng, bổ sung các loại vật tư cho phòng chống lụt bão, 100% tàu thuyền và ngư dân sản xuất trên biển vào nơi tránh bão an toàn. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra trên các khu vực trọng điểm, tuyến đê xung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, trang bị khi bão đổ bộ vào đất liền./.

Thanh Tuấn