Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10-10, Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đến dự.

Thừa ủy quyền đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam.

Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam, tiền thân là xưởng phiếu vải Sơn Nam, thành lập năm 1960, chuyên gia công tẩy sợi và nhuộm chăn, màn, quần áo phục vụ nhân dân thành phố Nam Định. Tháng 1-2005, Công ty hoạt động theo hình thức cổ phần hoá với số vốn 5 tỷ đồng. Từ một đơn vị sản xuất với thiết bị thô sơ, số lao động ít, đến nay, Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam đã vươn lên là một trong những doanh nghiệp mạnh của ngành công nghiệp dệt may cả nước. Công ty hiện có tổng tài sản giá trị gần 1.000 tỷ đồng (tăng 50 lần so với năm 2005); với 6 nhà máy (trong đó có 4 nhà máy dệt, tẩy nhuộm, may hoàn tất I và Sợi CD tại địa bàn thành phố Nam Định; 2 nhà máy Sợi OE và May hoàn tất II ở xã Minh Tân, huyện Vụ Bản); bình quân mỗi tháng Công ty sản xuất được từ 200-250 tấn khăn (tương đương 5 triệu chiếc), 150-180 tấn sợi CD, 350-400 tấn sợi OE xuất khẩu sang thị trường các nước Nhật Bản, Trung Quốc... Doanh thu bình quân hàng năm của Công ty đạt từ 600 tỷ đồng trở lên; nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ vững mạnh xuất sắc. Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam đã được được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2006); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2010); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015). Năm 2019, Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam đã đạt được qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đề nghị Công ty tiếp tục động viên cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được hòa cùng khí thế thi đua của toàn tỉnh lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng như Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Vì thế, trong thời gian tới, tập thể, cán bộ, công nhân viên Công ty cần tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin, ảnh: Thành Trung