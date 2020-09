Tăng cường kiểm tra, xử lý xe cơ giới vượt quá tải trọng lưu thông trên đê hữu sông Ninh Cơ

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Trực Ninh xuất hiện tình trạng xe cơ giới quá tải trọng hoạt động trên tuyến đê hữu sông Ninh Cơ đoạn từ K7+500 (giao với Quốc lộ 21, xã Việt Hùng) đến K14+300 (giao với tỉnh lộ 488B, thị trấn Cát Thành) tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trước tình trạng đó, UBND huyện yêu cầu Công an huyện, Hạt quản lý đê Trực Ninh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Việt Hùng, thị trấn Cát Thành tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai tới các tổ chức, người dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với Công an huyện, Hạt quản lý đê Trực Ninh kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng xe hoạt động trên địa bàn để bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định./.

Thành Trung