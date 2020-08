Huyện Nam Trực tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Từ đầu năm đến nay, huyện Nam Trực đã huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các dự án đầu tư công do UBND tỉnh quyết định, huyện đã triển khai, thực hiện 6 hạng mục, công trình gồm: Dự án nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 487B với tổng mức đầu tư 250.099 triệu đồng hiện đã thi công xong phần nền đường, đang tiến hành thảm nhựa; dự kiến hoàn thành tuyến chính trong năm 2020, tuyến phát sinh trong quý II năm 2021. Dự án xây dựng khu dân cư tập trung phía nam xã Nam Dương và san lấp mặt bằng để xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện với tổng mức đầu tư 116.251 triệu đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải với tổng mức đầu tư 75.036 triệu đồng. Dự án nạo vét kiên cố hóa kênh Salung 13, Phú Hào, R9 xã Nam Thái với tổng mức đầu tư 14.996 triệu đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở Huyện ủy, Nhà văn hóa huyện với tổng mức đầu tư 14.990 triệu đồng; hiện đã thi công xong hạng mục Nhà văn hóa. Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Tiến với tổng mức đầu tư 29.500 triệu đồng; dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2020.

Các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư đều cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, đang lập hồ sơ quyết toán như: Dự án cải tạo hệ thống tường bao, nhà bảo vệ trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện với tổng mức đầu tư 400 triệu đồng; dự án cải tạo sửa chữa nhà khối đoàn thể huyện, tổng mức đầu tư 2.447 triệu đồng; dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm bồi dưỡng chính trị với tổng mức đầu tư 1.163 triệu đồng; cải tạo nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện với tổng mức đầu tư 501 triệu đồng; cải tạo sửa chữa bậc tam cấp bồn hoa trong khuôn viên huyện, tổng mức đầu tư 544 triệu đồng.

Trong những tháng cuối năm 2020, huyện Nam Trực tập trung tiếp nhận, đưa vào sử dụng các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư; đồng thời tiến hành khởi công mới 4 dự án do UBND huyện quản lý gồm: Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng; cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND, UBND; xây dựng cầu và đường nối khu dân cư thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh; xây dựng các hạng mục xử lý môi trường làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh./.

Xuân Thu