Danh mục dự án đầu tư nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở

Thực hiện quy định tại Điều 75 và Điểm a Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở; trên cơ sở nội dung văn bản số 3497/BCH-TM ngày 13-8-2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định về việc xác định các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng, không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Nam Định; Sở Xây dựng đã ban hành văn bản công bố danh mục các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn thành phố Nam Định mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó, các dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở gồm: Trung tâm thương mại dịch vụ, nhà ở và khách sạn TTBE Complex; địa chỉ số 91, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc do Công ty TNHH Thuận Thắng Nam Định làm chủ đầu tư; là dự án xây dựng cụm nhà ở hỗn hợp thương mại, dịch vụ và công trình khách sạn vị trí địa lý dự án phía đông giáp khu dân cư; phía tây giáp đường Giải Phóng; phía nam giáp khu dân cư; phía bắc giáp đường Điện Biên. Dự án Khu đô thị Dệt may Nam Định do Công ty CP Phát triển đô thị dệt may Nam Định và Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long làm chủ đầu tư có địa chỉ tại số 43, Tô Hiệu, phường Năng Tĩnh; dự án có quy mô 24,8ha thuộc địa phận 3 phường Ngô Quyền, Năng Tĩnh và Trần Đăng Ninh.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên (Công ty TNHH Thuận Thắng Nam Định, Công ty CP Phát triển đô thị dệt may Nam Định và Công ty CP dịch vụ hàng không Thăng Long) không được bán các căn hộ nhà ở của các dự án nhà ở thương mại trên cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường không cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức nước ngoài, UBND thành phố Nam Định không cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại các dự án nêu trên./.

Thành Trung