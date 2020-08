Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT vừa ban hành văn bản đề nghị Phòng Công Thương các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định, các đơn vị vận tải hành khách, các bến xe trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2020 và khai giảng năm học mới.

Sở GTVT yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải. Các Phòng Công Thương, Quản lý đô thị tăng cường chỉ đạo công tác phục vụ vận tải, có kế hoạch kiểm tra, giám sát các bến xe và các đơn vị tham gia vận tải khách trên địa bàn quản lý; kiểm tra các bến khách ngang sông về điều kiện hoạt động của phương tiện, an toàn bến bãi, trang bị áo phao, phao cứu sinh trên phương tiện, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến khách ngang sông không đảm bảo an toàn theo quy định. Chủ động nắm và phản ánh kịp thời các thông tin về nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; báo cáo về Sở khi có diễn biến đột xuất hoặc tai nạn giao thông trên địa bàn; kiểm tra, rà soát các cụm đèn tín hiệu được giao quản lý đảm bảo hoạt động bình thường, chặt tỉa cành cây xung quanh làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện. Các đơn vị vận tải khách xây dựng phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải; bố trí đủ lái xe, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bố trí cán bộ trực để cấp lệnh vận chuyển cho phương tiện theo quy định và giải quyết những công việc cần thiết khác; các xe chạy trên tuyến phải thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết thông tin: điểm đầu, điểm cuối của tuyến; tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải; biển số xe, giá vé, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải và của Sở GTVT; có kế hoạch bố trí phương tiện và lái xe dự phòng vào những ngày khách đông, chủ động xây dựng phương án, liên hệ với các bến xe trên địa bàn đăng ký xe dự phòng chạy tăng chuyến để giải tỏa khi lượng khách đông và báo cáo Sở GTVT để được cấp phù hiệu theo quy định. Các bến xe tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát an toàn cho xe ra, vào bến; nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi ngồi trên phương tiện; tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện và lái xe theo danh sách của Sở GTVT (nếu có) vào bến xếp khách chạy tăng cường giải tỏa hành khách vào những ngày khách đông; chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để bố trí và điều động xe, khi cần thiết được phép huy động xe thay thế, xe tăng chuyến đồng thời báo cáo Sở GTVT.

Sở GTVT giao Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái tăng cường quản lý hoạt động của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình (về tốc độ, hành trình chạy xe, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày) để chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định. Bố trí cán bộ trực để cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định cho phương tiện tham gia giải tỏa khách theo đúng quy định và giải quyết những công việc cần thiết khác. Giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, việc chấp hành các quy định về quản lý vận tải của bến xe và các lái xe, phương tiện hoạt động tại bến trước, trong và sau ngày nghỉ; bố trí lực lượng ứng trực để giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc, có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực có mật độ giao thông cao hoặc khi xảy ra tình huống đột xuất. Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Nam Định tăng cường phối hợp với Sở GTVT tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị vận tải khách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận tải và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2020 và khai giảng năm học mới./.

Thành Trung