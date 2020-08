Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 21-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC). Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí TUV: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Theo báo cáo của Bộ KH và ĐT, trong 8 tháng đầu năm 2020, tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta là khá toàn diện, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề, suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Sau hội nghị giao ban ngày 16-7, Chính phủ đã tổ chức 7 Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ liên quan làm trưởng đoàn đi kiểm tra tại các bộ, địa phương nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải ngân VĐTC. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thủ tướng Chính phủ; sự đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân VĐTC của các Đoàn công tác, tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có chuyển biến tích cực. Có 5 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%. Tuy nhiên vẫn còn có 29 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%; trong đó, có 15 bộ, cơ quan Trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến 31-7-2020 là 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước sang). Ước giải ngân đến 31-8-2020 là 221.768 tỷ đồng đạt 47% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (bằng 41,39% cùng kỳ năm 2019); trong đó vốn ngân sách Trung ương đạt 37,8% kế hoạch và vốn ngân sách địa phương đạt 55,1% kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng chậm giải ngân VĐTC từ đầu năm 2020 đến nay. Trong đó, khó khăn lớn nhất liên quan đến thủ tục đất đai gồm công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, lập thẩm định phê duyệt đơn giá đền bù thu hồi đất. Ngoài ra, việc lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch. Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn nhiều bất cập. Các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; việc đôn đốc nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả. Nguyên nhân giải ngân chậm nguồn vốn ODA có nhiều đặc thù do nhiều dự án lớn đang phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay với nước ngoài nên chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai, dẫn đến chưa thể lập hồ sơ rút vốn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Chính phủ đã đề ra một số biện pháp cần thiết để phân bổ VĐTC nhanh nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn, vẫn còn có một số bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân vốn các công trình, dự án, nhất là đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới... Vì vậy, bên cạnh việc tập trung tổ chức công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020, trong đó đẩy mạnh giải ngân VĐTC là nhiệm vụ then chốt. Toàn quốc phải quyết tâm giải ngân hết số vốn 630 nghìn tỷ đồng. Hàng tháng Chính phủ sẽ họp kiểm điểm tiến độ; nếu các bộ, các ngành, địa phương không hoàn tất giải ngân số vốn còn lại thì cương quyết có chế tài kèm theo để xử lý “đến nơi đến chốn”. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% khối lượng VĐTC năm 2020, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau: Phải xác định rõ tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xác định công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân VĐTC, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân, giải phóng mặt bằng của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao trong năm 2020. Riêng các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải chủ động phối hợp kịp thời với các bộ và cơ quan chuyên ngành liên quan tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công của các chương trình, dự án. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác phối hợp, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy mạnh tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Bộ Tài chính đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kiểm soát chi, xử lý đơn rút vốn tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để rút ngắn thời gian, không để tồn đọng hồ sơ mà không có lý do./.

