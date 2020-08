Bắt đầu chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Sáng 12-8, Sở GD và ĐT tổ chức khai mạc Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1, Bộ GD và ĐT về dự và kiểm tra công tác chấm thi của tỉnh.

Ngay trong sáng 12-8 công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đã được tiến hành gồm chấm cả bài tự luận và trắc nghiệm. Công tác làm phách đã bắt đầu từ sáng 11-8. Ban làm phách được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận. Khu vực chấm thi được bảo đảm an ninh, an toàn và có lực lượng Công an bảo vệ liên tục 24/24 giờ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh ta có tổng số 88.970 bài thi trắc nghiệm; 18.408 bài thi tự luận môn Ngữ văn. Với số bài thi trắc nghiệm, Sở GD và ĐT trang bị 5 máy tính, 3 máy quét và 1 máy in phục vụ công tác chấm thi. Sở GD và ĐT cũng đã triệu tập trên 20 cán bộ, giáo viên thực hiện công tác chấm thi trắc nghiệm. Với Ban chấm thi tự luận, Sở GD và ĐT cử 160 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi và 1 tổ chấm kiểm tra gồm 18 cán bộ, giáo viên. Tất cả cán bộ làm công tác chấm thi đều là giáo viên các trường THPT trong tỉnh.

Tại buổi khai mạc, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD và ĐT nêu rõ yêu cầu, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi, là phải thực hiện nghiêm quy chế của kỳ thi, bảo đảm đúng, chặt chẽ các quy trình chấm của từng ban chấm thi, đặc biệt bảo đảm quy trình chấm chung ở buổi chấm đầu tiên và quy trình chấm thi 2 vòng độc lập ở ban chấm thi tự luận. Đồng chí cũng đề nghị các đoàn kiểm tra, thanh tra của kỳ thi thực hiện đúng trách nhiệm, kiểm tra, thanh tra đầy đủ các nội dung chấm thi, bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực, chính xác, công bằng và khách quan của kỳ thi.

Dự kiến ngày 21-8, tỉnh ta sẽ hoàn thành khâu chấm thi và công bố kết quả thi vào ngày 27-8 theo đúng kế hoạch./.

Minh Thuận