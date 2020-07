Kiểm tra, xử lý 31 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm

6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các huyện, thành phố đã tăng cường quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn tỉnh đã thành lập 174 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành an toàn thực phẩm; trong đó tuyến tỉnh 5 đoàn, tuyến huyện 10 đoàn, tuyến xã 129 đoàn. Qua thanh tra, kiểm tra tại 183 cơ sở, đã phát hiện 147 cơ sở có vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm 18,8% tổng số cơ sở được kiểm tra; xử phạt hành chính 31 cơ sở, với tổng số tiền phạt 95 triệu đồng; đồng thời yêu cầu 10 cơ sở tiêu hủy 15 loại sản phẩm, 17 cơ sở phải khắc phục về nhãn hàng. Ngoài ra, các đoàn thanh tra, kiểm tra còn nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục 636 lỗi nhỏ trong an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 75 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sở Y tế triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tại các xã: Trực Đạo, Trực Tuấn, Việt Hùng (Trực Ninh). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ mô hình trồng rau hữu cơ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toản Xuân (Ý Yên) hỗ trợ xây dựng trên 20 mô hình sản xuất tốt trong áp dụng quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc tập thể./.

Minh Tân