Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh phục hồi và hoạt động ổn định

6 tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động mạnh tới hoạt động vận tải; trong đó vận tải hành khách chịu ảnh hưởng lớn khi lượng khách vận chuyển giảm so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển giữ mức ổn định hơn.

Sở GTVT đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và Bộ GTVT để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn phù hợp với lộ trình dừng giãn cách xã hội. Do vậy sau khi dừng giãn cách xã hội, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh dần phục hồi và ổn định trở lại. Ước tính tháng 6-2020 doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải toàn tỉnh đạt 447,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hành khách đạt 1.624 nghìn lượt người, giảm 8,6% và 166,6 triệu lượt người.km, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hoá đạt 3.063 nghìn tấn, tăng 3,9% và 682 triệu tấn.km, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ước quý II-2020, vận tải hành khách đạt 4.149 nghìn lượt người, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hoá đạt 8.135 nghìn tấn, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy đã có bước phục hồi và hoạt động ổn định nhưng 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải của tỉnh ước đạt 2.549,3 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019./.

Thành Trung