Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)

Sáng 9-7, tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14 để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, của các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe các báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Ủy ban MTTQ tỉnh và một số báo cáo khác theo quy định... Để bảo đảm hoàn thành tốt các nội dung, chương trình kỳ họp đề ra, đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm để thảo luận, cho ý kiến nhằm góp phần vào thành công chung của kỳ họp (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường song dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá như tổng sản phẩm GRDP tăng 4,29%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 2,6%; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 6,1%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 10,3% so với cùng kỳ... Cùng với đó, các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương. Do đó, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Hiện tỉnh ta đã thiết lập trạng thái “bình thường mới”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả (Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh đăng số báo hôm nay).

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tổ chức hai kỳ họp bất thường là kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 13. Kỳ họp thứ 13 tổ chức trong điều kiện giãn cách xã hội nên triển khai bằng hình thức trực tuyến từ 4 điểm cầu để bảo đảm an toàn, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kỳ họp thứ 14 là kỳ họp thường lệ của năm 2020 được chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt nhằm thực hiện tốt nhất chương trình, kế hoạch đã đề ra. Về hoạt động giám sát, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai 1 cuộc giám sát chuyên đề và một số nội dung giám sát thường xuyên theo kế hoạch đạt kết quả tốt. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Thời gian tới, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tích cực phòng chống dịch bệnh nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; đặc biệt phải làm thật tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Trong chương trình làm việc ngày 9-7, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; tổng hợp trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020”; UBND tỉnh báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các đề án phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh; xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc); đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định; đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. Thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định. Điều chỉnh giảm và hủy bỏ một số công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020; Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra; Thường trực HĐND tỉnh trình tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021...

Hôm nay, ngày 10-7, kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc nhằm thực hiện các nội dung đã đề ra. Buổi sáng các đại biểu tiến hành thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Buổi chiều, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười một, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ mười bốn và bế mạc kỳ họp./.

Tin, ảnh: Xuân Thu