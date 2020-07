Hoàn thành công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hoàn thành công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ðoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh đã hoàn thành việc thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại 13 xã, gồm: Ðồng Sơn, Nam Hùng, Nam Hồng (Nam Trực); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Liên Minh, Minh Tân, Hiển Khánh (Vụ Bản) và Yên Khang, Yên Cường, Yên Lương, Yên Phong (Ý Yên).

Theo đánh giá của Ðoàn thẩm định, các xã tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nội dung xây dựng phát triển nông thôn, nỗ lực thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao theo quy định; các tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao do UBND tỉnh ban hành, trong đó các chỉ tiêu về thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ người dân dùng nước sạch, lao động qua đào tạo, có việc làm, thu nhập… đều vượt chuẩn. Các xã đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, gồm: Ðường giao thông, nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao các thôn, xóm; có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi thủy sản… hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao; giữ gìn hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh, bảo vệ môi trường… Nhờ đó đến nay, thu nhập bình quân đầu người của các xã đều tăng so với thời điểm đạt chuẩn xã NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm; an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tình làng, nghĩa xóm được phát huy, mức hưởng thụ văn hóa nâng cao, diện mạo, cảnh quan môi trường vùng nông thôn có nhiều khởi sắc.

Sau khi tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, Ðoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh thống nhất các xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Văn Đại