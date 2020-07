Gặp mặt, biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách

Ngày 29-7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Công an xã. Ngày 22-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ban hành Sắc lệnh số 63 về “Tổ chức HĐND và UBND”; Điều 76 của Sắc lệnh quy định “Công việc trị an ở cấp xã do một ủy viên trong Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính xã phụ trách”, là căn cứ pháp lý cho việc xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách sau này. Ngày 10-10-1950, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 438 về “Tổ chức Ban công an xã”. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định cụ thể, toàn diện, đầy đủ về tên gọi, tổ chức, nhiệm vụ, chế độ chính sách cho Công an xã trong phạm vi cả nước. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, tỉnh ta đã chủ động xây dựng lực lượng Công an xã gồm 4 bộ phận: Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực và Công an viên thôn (xóm) với trên 5.000 đồng chí. Những đóng góp của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong nhiều năm qua đã khẳng định lực lượng Công an xã trên địa bàn luôn bám sát cơ sở, thầm lặng hy sinh, góp sức mình cùng với lực lượng Công an chính quy giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ cuối năm 2019, tỉnh ta đã tiến hành điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn. Nam Định trở thành một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước sớm hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại tất cả các xã, thị trấn.

Ghi nhận những thành tích của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng “Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 10 đồng chí; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 đồng chí; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 đồng chí tiêu biểu./.

