Đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão

Để phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư. Lập kế hoạch ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thiên tai, xác định những khu vực có khả năng ngập lụt, nước biển dâng do ảnh hưởng của mưa bão, các khu vực giáp biển có dân cư sinh sống, khu vực ngoài đê tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và nhà ở, công trình; phải có phương án di dời và theo dõi sát diễn biến khi có mưa bão và tổ chức di dời dân cư kịp thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cụ thể, UBND thành phố Nam Định chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch thoát nước, phân chia lưu vực, bố trí công trình đầu mối đảm bảo việc tiêu thoát nước, chống ngập úng đô thị. Chỉ đạo các công ty thực hiện dịch vụ công ích đô thị kiểm tra các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hệ thống kênh, cống tiêu thoát nước, trạm bơm, trạm biến áp, cột điện,…; chặt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, công viên cây xanh đảm bảo tiêu thoát nước, nạo vét mương cống, chống ngập úng đô thị, an toàn cho con người và các công trình xây dựng trong đô thị.

UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các công ty khai thác thủy nông, các đơn vị liên quan,… kiểm tra các công trình đầu mối kênh, cống tiêu thoát nước, trạm bơm, trạm biến áp, cột điện,…; khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng. Các công trình xây dựng sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pa nô, biển quảng cáo trên cao phải được kiểm tra, gia cố và sửa chữa để đảm bảo an toàn khi có bão, lũ lụt. Những công trình xây dựng tại khu vực có nguy cơ sạt lở: đất, bờ sông, bờ biển và khu vực có khả năng xảy ra lũ lụt, cần có đánh giá cụ thể, cảnh báo cho người dân trước khi có mưa lũ. Kiểm tra bồn chứa nước trên cao (neo, chằng, giữ…) theo hướng dẫn lắp đặt bồn, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình. Đối với những công trình đang thi công xây dựng phải lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão. Đối với công trình dạng tháp (trụ) viễn thông, truyền hình yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình, thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, đặc biệt đối với các công trình đặt tại các vị trí xung yếu; thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa khắc phục các tồn tại; lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng công trình, sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công tác bảo trì năm 2020 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phổ biến đến các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình xây dựng, các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn có các biện pháp sửa chữa, phòng chống bão, lụt cho phù hợp; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ có nhà ở tạm, không an toàn; đặc biệt đối với các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, người neo đơn, người tàn tật. Triển khai thực hiện các chính sách cứu trợ kịp thời đối với các gia đình, tổ chức và cá nhân khi bị thiệt hại do thiên tai gây ra./.

