Thành phố Nam Định phát động phong trào thi đua năm 2020

Sáng 6-1, UBND thành phố Nam Định tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát động nhiều đợt thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 14.550 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 222,3 tỷ đồng, tăng 0,84% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 8.660 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 29,3 triệu USD, tăng 15,35%; tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 2.629 tỷ 321 triệu đồng, vượt 110% dự toán tỉnh giao; có 95,5% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển vào trung học phổ thông các loại hình; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; giải quyết việc làm mới cho 5.250 lao động; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90%... Kinh tế của thành phố duy trì ổn định và có bước phát triển mới; các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; ngành Giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục đạt kết quả cao. Thành phố đã hoàn thành đề án thành lập 2 phường Mỹ Xá và Lộc Hòa; thực hiện xong các đề án hợp nhất, sáp nhập, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và hoạt động theo kế hoạch đề ra. Kết quả thi đua năm 2019 thành phố có 2 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 1 tập thể được Chính phủ tặng Bằng khen; 5 gia đình vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba…

Phát động phong trào thi đua năm 2020, UBND thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung vào các đợt thi đua cao điểm, trọng tâm; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn gắn với mô hình kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trên các lĩnh vực./.

Thanh Tuấn