Chủ động phương án tổ chức chợ Viềng Xuân 2020

Chợ Viềng Xuân được duy trì tổ chức nhằm bảo tồn và quảng bá những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư Nam đồng bằng sông Hồng và là dịp để tỉnh Nam Ðịnh thu hút du khách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch tâm tinh và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Ðể tổ chức thành công chợ Viềng Xuân 2019 UBND tỉnh chỉ đạo các huyện Vụ Bản, Nam Trực thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ; xây dựng kế hoạch chi tiết về địa điểm, các hoạt động phần lễ và phần hội, công tác an ninh trật tự... Theo đó, các huyện Vụ Bản, Nam Trực tổ chức chợ Viềng Xuân 2020 vào hai ngày 31-1 và 1-2-2020 (tức ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý). Trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ: Ðảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy nổ; giải quyết, xử lý các tệ nạn hành khất, cờ bạc, trộm cắp, đổi tiền lẻ, kinh doanh hàng cấm, trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp trong thời gian diễn ra lễ hội, ngăn chặn kịp thời tình trạng thu phí trông coi phương tiện cao hơn so với quy định, ép giá khi khách du lịch mua sắm tại lễ hội; kịp thời ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, dịch vụ đổi tiền lẻ trong di tích và lễ hội, hạn chế tối đa việc đốt vàng mã, thắp hương trong di tích; đảm bảo an toàn tài sản của các di tích, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài di tích; tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan di tích và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng.

Huyện Nam Trực bố trí địa điểm họp chợ tại sân vận động Chùa Ðại Bi, thị trấn Nam Giang và tuyến phố hàng hóa đảm bảo tính liên kết với chợ tại khu vực đường Vàng B từ ngã ba tỉnh lộ 490 đến UBND thị trấn Nam Giang để không xảy ra hiện tượng bán hàng trong khu vực các di tích (đặc biệt là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Chùa Ðại Bi) và tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nóng như: Ngã tư đường Vàng, tỉnh lộ 490B, cổng ra vào Ðền Thôn Tư, ngã ba đường ra vào phía đông, phía tây (ngã ba giao tiếp với đường Vàng), hai bên cổng ra vào tả, hữu Chùa Ðại Bi, cổng ra vào Ðền Thôn Ba; xây dựng phương án phân luồng, đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông tại khu vực chợ Cà, cầu Nguyễn, ngã tư Chiền, khu vực cầu Cổ Ra.

Huyện Vụ Bản bố trí địa điểm họp chợ từ thị trấn Gôi, xã Kim Thái đến xã Trung Thành (trong đó trung tâm là khu vực Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy ở xã Kim Thái); chú trọng công tác giải toả các hành lang giao thông trên các địa bàn có chợ và các trục quốc lộ về chợ; không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây ùn tắc, cản trở giao thông (đặc biệt là Quốc lộ 10, Quốc lộ 37B, khu vực Ðền thờ Liệt sĩ huyện đến sân vận động huyện, Quốc lộ 38B - đường xuống Phủ Vân Cát, xã Kim Thái); xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an toàn giao thông đêm mồng 7, ngày mồng 8 trên Quốc lộ 38B, đặc biệt chú ý đoạn từ chợ Dần đến Trung tâm y tế huyện./.

Thanh Thúy