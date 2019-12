Năm 2020 Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 500 tỷ đồng

Ngày 18-12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai kế hoạch năm 2020. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tới dự.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo các dịch vụ công ích cho người dân, thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt công tác, như: Tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển phát; tài chính bưu chính; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã; dịch vụ thu hộ, chi hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, chi trả lương hưu hàng tháng; phát triển khách hàng ngày càng tăng… Kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2019 xếp trong tốp đầu của toàn quốc với tổng doanh thu 491,571 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2018; doanh thu tính lương đạt 145 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2018. Trong đó 2 nhóm dịch vụ tăng mạnh là: Dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 115,770 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2018; dịch vụ tài chính bưu chính đạt 67,698 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 500 tỷ đồng và phát triển doanh thu ở những dịch vụ có giá trị gia tăng lớn như bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả của Bưu điện tỉnh đã đạt được trong năm 2019 về cả doanh thu và chất lượng dịch vụ, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; đặc biệt góp phần thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử và nhấn mạnh: Năm 2020 Bưu điện tỉnh cần xác định đơn vị là doanh nghiệp phục vụ; trước tiên là phục vụ các cơ quan Ðảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp, từ đó có định hướng, bước đi đúng. Duy trì, phát triển mạng lưới bưu chính theo chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đảm bảo mạng lưới bưu chính được an toàn; nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp ngày càng tốt hơn các dịch vụ bưu chính cũng như hoạt động bưu chính công ích, đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên cũng như đột xuất phục vụ các ngày lễ lớn. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các sở, ngành, các huyện triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu mở rộng dịch vụ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa bàn dân cư. Chủ trì, phối hợp với các sở, UBND cấp huyện, xã trong kiểm tra, giám sát, quản lý, duy trì hệ thống Bưu điện văn hóa xã. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc tổ chức các loại hình dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chuyển phát hàng hóa, bưu kiện.

Tại hội nghị, được sự ủy nhiệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh./.

Nguyễn Hương