Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều 17-12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ðại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đến dự.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác tấn công quyết liệt các loại tội phạm, các loại tệ nạn xã hội. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nắm chắc địa bàn, đối tượng, quyết tâm xác lập, đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án, triệt xoá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh và nhiều tụ điểm ma tuý phức tạp, kịp thời bắt giữ các đối tượng, thu hồi số lượng ma túy lớn cùng nhiều vũ khí quân dụng. Trong đó tiêu biểu là Chuyên án 120H do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Phòng 7 Cục C04, Ðoàn Ðặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Kon Tum đưa về Nam Ðịnh tiêu thụ; bắt quả tang đối tượng Vũ Công Hoàn (sinh năm 1985), hộ khẩu thường trú ở thôn Thạch Cầu, xã Nam Tiến (Nam Trực), chỗ ở hiện tại 133/21/21 đường TA16, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý tại khu vực khuôn viên Resort Bắc Hà, khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ), thu giữ 20 bánh heroin, 5kg ma tuý đá, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan; Chuyên án 120D, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Hà Nội đưa về Nam Ðịnh tiêu thụ, bắt quả tang 2 đối tượng đều ở thành phố Nam Ðịnh là Ðinh Quang Ðức, sinh năm 2000, trú tại 519 Trần Nhân Tông, phường Phan Ðình Phùng và Ðặng Trung Ðức, sinh năm 1993, trú tại 44 Bắc Ninh, phường Nguyễn Du (thành phố Nam Ðịnh), thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp như thuốc lắc, ketamine, cỏ Mỹ, ma tuý đá, hồng phiến với tổng khối lượng 1/2kg, 1 khẩu súng col quay, 45 viên đạn, 1 quả lựu đạn và vật chứng có liên quan…

Ghi nhận những thành tích, chiến công nổi bật đã đạt được, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Thư khen về thành tích trong đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn đưa về Nam Ðịnh tiêu thụ và trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và 5 cá nhân trong đơn vị. Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những chiến công mới đạt được của lực lượng Công an nói chung, của tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và nhấn mạnh: Hiện nay tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý đang diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Ðể tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, Công an tỉnh cần phát huy hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường bám sát địa bàn, đối tượng, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nam Ðịnh ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu