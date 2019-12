HĐND huyện Nam Trực bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Trong các ngày 17 và 18-12, HÐND huyện Nam Trực đã tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2019, Huyện ủy, HÐND, UBND huyện Nam Trực đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp huyện, huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư các công trình trọng điểm, nỗ lực cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phòng chống dịch bệnh. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; 15/17 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt so với kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện vẫn còn một số khó khăn như: Tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa và lập phương án xử lý tại một số xã, thị trấn còn chậm so với yêu cầu. Vi phạm pháp luật đất đai chưa được xử lý dứt điểm; tình trạng khiếu nại, tố cáo về đất đai vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp...

Năm 2020 huyện Nam Trực tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Huyện phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 20 khu văn hóa nông thôn mới. Ðối với các chỉ tiêu kinh tế, phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt đạt 97 nghìn tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 14.900 tấn; sản lượng thủy sản đạt 3.480 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.165 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 145 triệu USD. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 91,6% dân số. Số học sinh có mặt đầu năm thuộc các cấp học là 41.085 cháu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực hỗ trợ kinh tế - xã hội phát triển./.

Xuân Thu