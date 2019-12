Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), ngày 19-12, tại Nhà văn hóa truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang, năm 2019 kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, các lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư có mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Trong đó, 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 19.750 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 14,5% so với năm 2018. Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, về đích sớm 1 năm rưỡi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí đã phát huy tốt phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng đóng góp nhiều công sức, trí tuệ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2020, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc sức khỏe các cán bộ, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh và mong các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Thanh Tuấn