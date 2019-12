Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 19-12, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, sau đó tăng cường yếu vào các ngày 20 và 21-12, gây mưa rào nhẹ. Trời chuyển rét.

Dự báo, từ nay đến cuối tháng 12, tại các tỉnh miền Bắc sẽ có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ giảm xuống từ 15-19 độ C. Những ngày sau nhiệt độ sẽ tăng dần do không khí lạnh yếu, nhiệt độ cao nhất 28 độ C.

Ngày 17-12, các tỉnh miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác. Sáng và đêm trời rét. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Ở các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Ở khu vực Tây Nguyên thời tiết dịu mát hơn; các tỉnh Nam Bộ ngày nắng nóng.

Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng cao từ 2-4m, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km./.

PV