Thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện mô tô, xe máy đã quá hạn tạm giữ

Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Xuân Trường đã phát hiện tạm giữ 72 phương tiện mô tô, xe máy không rõ chủ sở hữu, không nguồn gốc, giấy tờ không hợp pháp, một số phương tiện số khung, số máy đã bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc không có biển kiểm soát (Có danh sách các phương tiện mô tô, xe máy kèm theo). Tuy nhiên, từ khi tạm giữ cho đến nay, kết quả xác minh không xác định được chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp của những phương tiên mô tô, xe máy nêu trên. Hiện các phương tiện trên đã quá thời hạn tạm giữ theo quy định của pháp luật, Công an huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thông báo trên các phương tiện thông tin, đại chúng và niêm yết công khai danh sách phương tiện mô tô, xe máy trên tại trụ sở Công an huyện Xuân Trường trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 17/10/2021). Đề nghị cá nhân, tổ chức nào có thông tin, tài liệu liên quan đến phương tiện kể trên thì liên hệ với Công an huyện Xuân Trường đề làm việc vào các ngày trong tuần. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng (ngày 17/10/2021) nhưng không xác định được ai là chủ sở hữu, quản lý hợp pháp của những phương tiện kể trên, Công an huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ra Quyết định tịch thu, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Công an huyện Xuân Trường thuộc Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 02283.886.899 ./.

Công an huyện Xuân Trường

---------------------------------