Chủ động phòng, chống rét bảo vệ đàn vật nuôi

Những ngày qua, thời tiết bắt đầu rét đậm, rét hại, nhiệt độ ban ngày và đêm có sự chênh lệch lớn, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp làm gia súc, gia cầm mất năng lượng, ảnh hưởng đến sức đề kháng và làm chậm khả năng sinh trưởng của đàn vật nuôi; đồng thời là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát sinh và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên đàn vật nuôi như: bệnh tai xanh, tụ huyết trùng, phó thương hàn ở lợn; bệnh lở mồm, long móng, tụ huyết trùng ở trâu, bò, bệnh Newcastle, Gumboro, cúm gia cầm, tụ huyết trùng trên đàn gia cầm…

Để ứng phó và giảm thiệt hại cho người chăn nuôi do rét đậm, rét hại gây ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động che bạt chắn gió cho chuồng trại tránh mưa tạt, gió lùa, bảo đảm chuồng trại luôn kín, ấm, khô ráo, sạch sẽ. Đối với nền chuồng gà, trâu, bò cần rải thêm lớp trấu, rơm khô để giữ ấm chân và tăng nhiệt độ trong chuồng. Tích cực áp dụng nuôi gà trên nền đệm lót vi sinh để nâng cao nhiệt độ chuồng nuôi giúp sưởi ấm cơ thể vật nuôi. Bà con cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chăn thả gia súc, gia cầm hợp lý. Hạn chế việc chăn thả gia súc, gia cầm khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 150C. Đồng thời, tăng cường sưởi ấm vật nuôi bằng bóng điện sợi đốt, bóng hồng ngoại hoặc đốt củi để sưởi. Chú ý khi đốt lửa sưởi ấm phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, phòng ngừa động vật bị ngạt khói, ngộ độc khí và vị trí đốt tránh xa chất độn chuồng, bạt che để phòng bén lửa gây cháy. Đối với đàn trâu, bò nên mặc áo ấm bằng bao tải gai, bao tải dứa, chăn, áo cũ… để chống rét. Thời gian chăn thả tốt nhất từ 8h sáng, khi trời đã tan sương đến 4h chiều. Những ngày rét đậm, rét hại dưới 120C kèm theo mưa phùn thì không chăn thả mà nhốt vật nuôi trong chuồng để tiện chăm sóc, quản lý.

Về quy trình chăm sóc đối với gia cầm thực hiện tốt quy trình úm cho gia cầm nhỏ, đối với các giống gà mọc lông chậm hoặc ít lông, khả năng chịu lạnh kém cần có biện pháp chống rét thích hợp. Đối với chăn nuôi lợn, nên có chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét nhiệt độ xuống dưới 120C. Bảo đảm cung cấp khẩu phần ăn đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng, tuổi lợn. Đối với trâu, bò, cung cấp đủ thức ăn với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể. Những ngày rét đậm, rét hại cần cho trâu, bò uống nước ấm, bổ sung thêm muối ăn với lượng 5 gam/100kg trọng lượng cơ thể nhằm tăng khả năng trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng; tăng khẩu phần ăn từ 5-10% so với ngày thường để vật nuôi có đủ năng lượng chống rét; đồng thời cho vật nuôi uống bổ sung thêm vitamin, điện giải, đường glucose, men tiêu hóa nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chủ động dự trữ thức ăn cho trâu, bò bằng hình thức ủ chua cỏ voi, dây khoai lang, bã dứa, thân cây ngô...; dự trữ cỏ khô, rơm khô; trồng các loại cỏ bổ sung bảo đảm nguồn thức ăn ổn định. Ngoài các biện pháp nêu trên bà con cần chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Sử dụng các loại kháng sinh có nguồn gốc thảo mộc như các hợp chất hữu cơ có trong tỏi, gừng... để phòng bệnh cho đàn vật nuôi khi thời tiết thay đổi. Hàng ngày theo dõi chặt chẽ tình trạng đàn vật nuôi để phát hiện, xử lý kịp thời những con có dấu hiệu bất thường do đói, rét, dịch bệnh./.

Văn Đại