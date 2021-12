Thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đang bị tạm giữ.

Qua công tác TTKS giao thông đường bộ, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định tạm giữ 23 xe mô tô không có giấy tờ, hoặc có giấy tờ nhưng không hợp pháp (có danh sách kèm theo) đến nay đã quá thời hạn tạm giữ. Công an huyện Nghĩa Hưng thông báo cá nhân, tổ chức nào có phương tiện nêu trên đến Công an huyện Nghĩa Hưng để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến giải quyết, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ra Quyết định tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283.871.070

Fax: 02283.871.227

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Trung tá Phạm Liêm Chính

----------------------------------------------

DANH SÁCH

Xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông