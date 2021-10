Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1)

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Nam Định năm 2021 (đợt 1) như sau:

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Vị trí việc làm tuyển dụng Giáo viên mầm non: 100 chỉ tiêu Giáọ viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26; yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non).

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

III. THỜI HẠN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 19/11/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trừ thứ bảy và chủ nhật).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính: từ ngày 11/10/2021 đến ngày 11/11/2021 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 11/11/2021).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định tại địa chi http://thanhpho.namdinh.gov.vn từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 19/11/2021.

2) Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửí đến: từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 19/11/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trừ thứ bảy và chủ nhật).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu chính: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố Nam Định (Địa chỉ: Số 10 đường Trần Đăng Ninh, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tinh Nam Định - số điện thoại liên hệ: 0914.973.081 hoặc 0911.152.036).

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Nam Định tại địa chi: http://thanhpho.namdinh.gov.vn): đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ http://baonamdinh.com.vn và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố; Trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.